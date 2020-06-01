В Удмуртии установлен рекорд России по северной (скандинавской) ходьбе

Source: Russia Ministry of Sport

31 мая в Воткинске (Удмуртская Республика) уроженец города Михаил Пасынков установил новый рекорд России по северной (скандинавской) ходьбе – за сутки он без остановок прошёл 134 км 830 м.

Спортсмен посвятил свой забег 180-летию Петра Ильича Чайковского. Маршрут суточного марафон проходил по памятным местам, связанным с историей великого русского композитора.

«Северная ходьба – это самый безопасный вид спорта с удивительным результатом, – сказал Михаил Пасынков. – Я рад совершить рекорд России в своём родном городе. Это возможность проявить себя, поправить здоровье, найти для себя новых добрых знакомых. Присоединяйтесь!».

В 2019 году Михаил Пасынков уже совершал суточный марафон северной (скандинавской) ходьбы, тогда трекер показал 123 км 400 м. А прежний рекорд России принадлежал Дмитрию Ерохину из Москвы – 128 км.

Популярность северной (скандинавской) ходьбы объясняется тем, что это один из самых доступных видов спорта с минимальными затратами на инвентарь. Им могут заниматься все, вне зависимости от возраста и физической формы.

В Удмуртии северной (скандинавской) ходьбой занимается более 70 000 человек, около 200 из них являются инструкторами. Здесь проходят фестивали, открываются новые тропы здоровья и облагораживаются уже существующие, создаются клубы и школа северной ходьбы.

Развитие и популяризация северной (скандинавской) ходьбы приближает Удмуртию к выполнению целевого показателя федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» – к 2024 году число систематически занимающихся физической культурой и спортом россиян должно составить 55% от общей доли населения страны.

Пресс-служба Минспорта России

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