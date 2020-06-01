Детско-юношеский творческий фестиваль ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» состоялся в онлайн-формате

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

1 июня 2020, 16:20Ежегодный детско-юношеский творческий фестиваль «Светлячок» прошел в ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в новом формате. 1 июня руководители детских творческих коллективов предприятия создали онлайн-концерт, где представили 24 вокальных и танцевальных творческих номера.В онлайн-фестивале, который в этом году приурочен ко Дню защиты детей, приняли участие 190 ребят в возрасте от 5 до 18 лет — участники самодеятельных кружков из 9 филиалов компании. Для виртуального концерта использованы архивные записи коллективов. Концертная программа «Светлячок собирает друзей» опубликована на YouTube-канале ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

Справка

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», транспортирующее газ потребителям 15 регионов в Приволжском и Центральном федеральных округах Российской Федерации.

Газотранспортная система компании включает в себя более 13 тыс. км магистральных газопроводов.

В составе компании 24 филиала, в том числе 16 линейно-производственных управлений, Инженерно-технический центр, Управление аварийно-восстановительных работ, Управление материально-технического снабжения и комплектации, Управление технологического транспорта и специальной техники и Учебно-производственный центр.

В компании действует система экологического менеджмента ISO 14001:2015. Коллектив предприятия насчитывает около десяти с половиной тысяч работников. Головной офис расположен в Нижнем Новгороде.

MIL OSI