Евгений Криличевский назначен директором Департамента мониторинга платежной дисциплины в отраслях ТЭК

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 1 июня. – Приказом Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака от 28 мая 2020 года директором Департамента мониторинга платежной дисциплины в отраслях ТЭК назначен Евгений Криличевский.

Евгений Криличевский, 1973 года рождения, с 1995 года работал в различных организациях банковской и финансовой сферы в Санкт-Петербурге. В 2002 году пришел в электроэнергетику, с 2015 года и до недавнего времени трудился на посту директора филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго».

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