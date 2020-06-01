Заключен долгосрочный контракт на поставку газа в Грецию с компанией Mytilineos

Source: Gazprom in Russian

Релиз

1 июня 2020, 15:35

ООО «Газпром экспорт», 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром», и Mytilineos S.A. (Греция) заключили долгосрочный контракт на поставку природного газа. Документ подписали заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова и Председатель Правления, генеральный директор Mytilineos S.A. Евангелос Митилинеос.

Контракт предусматривает поставку газа в Грецию в период с 2020 до 2030 года.

«Сотрудничество „Газпром экспорта“ и компании Mytilineos доказывает востребованность российского газа на рынке Греции и будет способствовать дальнейшему укреплению взаимодействия наших стран в энергетической сфере», — сказала Елена Бурмистрова.

«Этот долгосрочный контракт укрепит конкурентоспособность Mytilineos на газовом рынке региона и внесет существенный вклад в достижение максимальной эффективности наших активов в промышленности и электроэнергетике», — сказал Евангелос Митилинеос.

Справка

Сотрудничество между ООО «Газпром экспорт» и Mytilineos S.A. началось в 2017 году и велось на основе краткосрочных контрактов.

В 2019 году в адрес Mytilineos S.A. было поставлено 588 млн куб. м газа. В 2020 году стороны достигли договоренности о продолжении сотрудничества на основе долгосрочного контракта.

Mytilineos S.A. занимает лидирующие позиции в секторах металлургии, строительства «под ключ» объектов электроэнергетики, торговли электроэнергией и газом в Греции. Компания основана в 1990 году, ее акции торгуются на Афинской бирже. Консолидированная выручка составляет 2,3 млрд евро. В компаниях группы в Греции и за рубежом заняты более 3380 человек.

Управление информации ПАО «Газпром»

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