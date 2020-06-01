На особом контроле Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова – вопросы защиты прав несовершеннолетних

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов определил вопросы защиты прав несовершеннолетних в качестве одной из приоритетных задач надзорной деятельности. Эта работа ведется постоянно, на системной основе. Органы прокуратуры ежедневно осуществляют надзор за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних. Наиболее важные вопросы находятся на контроле в центральном аппарате Генпрокуратуры России. Прокуроры субъектов Российской Федерации ориентированы на незамедлительное устранение нарушений закона в указанной сфере и оперативное принятие всех необходимых мер для восстановления нарушенных прав детей. В результате активной деятельности прокуроров только в 2019 году восстановлены права порядка 100 тысяч лиц указанной категории.

С 2019 года органы прокуратуры обеспечивают надзор за реализацией национальных проектов «Образование» и «Демография», мерами прокурорского реагирования пресекаются факты затягивания сроков строительства школ и детских садов, несвоевременного оснащения их необходимой материально-технической базой (Республика Крым, Краснодарский край, Архангельская, Ивановская, Псковская, Ростовская области и другие регионы).

Пристальное внимание уделяется вопросам безопасности детей в образовательных организациях. В этой связи с участием прокуроров регионов проведена соответствующая проверка, по результатам которой уполномоченные органы власти проинформированы о фактах осуществления образовательной деятельности в аварийных и требующих капитального ремонта зданиях школ, нарушениях при организации питания, оказании медицинской помощи несовершеннолетним. Благодаря принятым органами прокуратуры мерам на мероприятия по благоустройству и капитальному ремонту зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 75 субъектам Российской Федерации выделены субсидии в объеме свыше 12 млрд рублей для капитального ремонта и благоустройства 875 зданий образовательных организаций.

В 2019 году мерами прокурорского реагирования пресечены свыше 40 тыс. нарушений закона при обеспечении питания учащихся, в том числе связанных с ненадлежащим хранением продовольственного сырья, несоблюдением норм питания, необеспечением надлежащего контроля за поступающими продуктами. Так, прокуроры в Алтайском крае добилисьнадлежащего исполнения закона при работе бракеражных комиссий в 150 образовательных организациях. В Республике Карелия, Белгородской, Кировской, Орловской, Сахалинской, Ульяновской областях и других регионах по результатам принятых прокурорами мер обеспечено поступление в школы и детские сады продуктов питания с документами, подтверждающими их качество и безопасность.

В 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и перехода образовательных организаций на дистанционную форму обучения прокурорами ряда регионов организована работа по соблюдению прав учащихся льготной категории на получение продуктовых наборов в соответствии с требованиями законодательства. Например, органами прокуратуры Магаданской области по результатам принятых мер восстановлены права 556 учащихся льготных категорий на получение сухихпродуктовых пайков, соответствующих их потребностям в питании.

На постоянном контроле прокуроров остаются вопросы защиты жилищных прав лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С учетом принятых мер прокурорского реагирования в 2019 году жилые помещения предоставлены свыше 27 тыс. лиц из числа детей-сирот.Благодаря работе органов прокуратуры увеличилось финансирование на приобретение жилья для лиц из числа детей-сирот в Карачаево-Черкесской Республике, Ставропольском крае, Томской области, Ненецком автономном округе и других регионах. В текущем году по инициативе прокуроров бюджетные ассигнования увеличены в Республике Бурятия на 175,9 млн рублей, в Вологодской области на 138,4 млн рублей, в Новосибирской области на 50 млн рублей.

Профилактика противоправного поведения подростков также находится на особом контроле органов прокуратуры. По инициативе Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2019 году реализован комплекс мер, направленных на активизацию деятельности по предотвращению криминализации подростковой среды, проведен анализ работы в сфере профилактики вовлечения детей в противозаконную деятельность, а также разработан порядок организации и осуществления деятельности специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа. В истекшем периоде 2020 года прокурорами также сосредоточены усилия на вопросах организации надзора за реализациейорганами власти полномочий по профилактике детского неблагополучия, в связи с чем приняты меры прокурорского реагирования для устранения порядка 100 тыс. нарушений закона. Системная работа прокуроров в указанной сфере, повышение эффективности деятельности уполномоченных органов и учреждений системы профилактики, позволили за последние пять лет на треть снизить подростковую преступность.

Необходимо отметить, что органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не всегда принимаются надлежащие меры по своевременному выявлению неблагополучных семей, что может приводить к непоправимым последствиям. Так, в 2019 году в Самарской области прокурорами были выявлены многочисленные факты бездействия органов системы профилактики при выявлении случаев нахождения детей в тяжелой жизненной ситуации, проживания их в асоциальных семьях, совершении в отношении них психического и физического насилия. В результате по направленным прокурорами материалам органами предварительного расследования были возбуждены 18 уголовных дел.

Кроме того, прокурорами пресекаются факты неукомплектованностиобразовательных организаций психологами и социальными педагогами. В прошлом году в результате прокурорского вмешательства только в Ульяновской области число педагогов-психологов в образовательных организациях увеличилось на 117. Активно предъявляются иски об ограничении доступа к сайтам, содержащим пропаганду жестокости и насилия. К примеру, прокурорами в Тамбовской области за 2019 год в суды направлено 559 таких исковых заявлений, в Республике Мордовия – почти 400 исковых заявлений, в Челябинской области – 119 исковых заявлений, в Тверской области – 74. Во всех указанных случаях требования прокуроров судами удовлетворены.

Ученые Университета прокуратуры Российской Федерации в ходе проведения исследования в сфере защиты детей от бытового насилия также наблюдают положительную тенденцию сокращения количества лиц, совершивших преступления, предусмотренные ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с ним). За последние пять лет этот показатель сократился практически на треть. Также последовательно уменьшается число лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий (ст. 150 УК РФ и ст. 151 УК РФ). Указанных результатов удалось достигнуть, в том числе, благодаря целенаправленной работе государственных органов и гражданского общества по предупреждению противоправных посягательств на детей.

Работа по защите прав несовершеннолетних продолжается.

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