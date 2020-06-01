О. Мельниченко: Мы разработали и внесли законопроект, направленный на уточнение понятия «объект индивидуального жилищного строительства»

Source: Russia – Council of the Federation

Авторы законопроекта — члены Совета Федерации О. Мельниченко, А. Майоров, А. Дмитриенко, В. Тимченко, А. Шевченко, Д. Кузьмин.

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области сообщил, что в Совете Федерации разработан и внесен в Государственную Думу законопроект, направленный на уточнение понятия «объект индивидуального жилищного строительства».

Авторами законопроекта являются члены Совета Федерации Олег Мельниченко, Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия , Алексей Дмитриенко ДмитриенкоАлексей Геннадиевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пензенской области , Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области , Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области , Дмитрий Кузьмин КузьминДмитрий Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса .

По словам Олега Мельниченко, в регионах граждане столкнулись с проблемой неоднозначной трактовки понятия «объект индивидуального жилищного строительства».

«Из определения, предусмотренного Градостроительным кодексом, следует, что объект индивидуального жилищного строительства должен иметь не более трех надземных этажей. При этом кодекс не устанавливает, какие конкретно этажи относятся к надземным. В нормативно-технических документах, непосредственно устанавливающих требования к индивидуальным жилым домам, также отсутствует определение надземного этажа. В результате, на практике смешиваются понятия «общее количество этажей», «этажность», «количество надземных этажей». Особенно ярко это видно на примере индивидуальных домов, имеющих цокольный этаж, который зачастую учитывают при подсчете этажей в объекте индивидуального жилищного строительства как надземный», — пояснил сенатор.

Законопроектом предлагается уточнить предусмотренное пунктом 39 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ определение объекта индивидуального жилищного строительства, указав, что надземным этажом является этаж с отметкой пола помещений не ниже планировочной отметки земли.

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«Принятие предлагаемых изменений будет способствовать установлению на всех уровнях корректной единообразной практики при решении вопроса о соблюдении гражданами требований Градостроительного кодекса в части допустимого количества надземных этажей в объектах индивидуального жилищного строительства», — заключил Олег Мельниченко.

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