Приветствие по случаю Международного дня защиты детей

Source: President of Russia – Kremlin

В послании главы государства, в частности, говорится:

«Учрежденный в ноябре 1949 года, этот праздник отмечается во многих странах и призван привлечь внимание государства и общества к проблемам защиты прав и законных интересов детей, совершенствования системы образования, охраны здоровья.

Подчеркну, в России вопросы воспитания детей, укрепления семейных ценностей – в числе ключевых общенациональных приоритетов. Важно, чтобы каждый ребенок рос здоровым и счастливым, был окружен заботой и любовью. В этой связи хочу с удовлетворением отметить большую, востребованную работу «Российского детского фонда». Его социально значимые благотворительные, просветительские, культурные, творческие проекты, направленные на поддержку детей, развитие их талантов и способностей.

К сожалению, сегодня, в условиях распространения опасной болезни, традиционные торжества, которые на протяжении многих лет проходили в Москве, не состоятся. Но, уверен, мы вместе преодолеем эту беду, и как только станет возможным, участники праздничных мероприятий, организованных «Российским детским фондом», обязательно встретятся в столице нашей Родины».

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