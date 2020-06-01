Профильный Комитет СФ поддержал изменения в законодательство, направленные на защиту интересов российских граждан за рубежом

Source: Russia – Council of the Federation

Заседание провел председатель Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Состоялось заседание Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Заседание провел председатель Комитета СФ Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края .

Члены Комитета рассмотрели принятые Государственной Думой поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в части уточнения порядка ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением законодательства. Закон направлен на дальнейшее совершенствование правового механизма защиты авторских и (или) смежных прав в сети Интернет.

Документ представила первый заместитель председателя Комитета СФ Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области .

По словам сенатора, в процессе правоприменения закона была выявлена неточность определения понятия «информационный ресурс» в контексте защиты авторских и смежных прав. В связи с этим дополнительно вводится понятие «программное приложение» и «владелец программного приложения», а также комплекс мер по защите и ограничению доступа.

Документ регламентирует порядок действий федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере СМИ, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи. В его компетенцию входит уведомление о нарушении исключительных прав на объекты авторских и (или) смежных прав, распространяемые в информационно-телекоммуникационных сетях, с требованием принять меры по ограничению доступа к ним, а также обращение в суд с заявлением об ограничении доступа к информационным системам. Устанавливается также, что владелец информационного ресурса обязан удалить распространяемую с нарушением законодательства информацию в течение суток с момента получения от провайдера хостинга соответствующего уведомления. А в случае отказа или бездействия владельца информационного ресурса провайдер хостинга обязан незамедлительно ограничить к нему доступ.

Кроме того, сенаторы рекомендовали палате одобрить поправки в Арбитражный процессуальный кодекс РФ в целях защиты прав физических и юридических лиц в связи с мерами ограничительного характера, введенными иностранным государством, государственным объединением или учреждением иностранного государства. Документ на заседании Комитета СФ представила Ольга Ковитиди КовитидиОльга Федоровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым , являющаяся одним из его авторов.

Парламентарий отметила, что закон направлен на обеспечение судебной защиты нарушенных прав и законных интересов граждан РФ, российских юридических лиц, в отношении которых иностранным государством применены меры ограничительного характера, так называемые «санкции». «Мы видим, что сегодня незаконные санкции нередко создают препятствия для осуществления судопроизводства, нарушая тем самым российское законодательство и Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод», — отметила Ольга Ковитиди.

Сегодня незаконные санкции нередко создают препятствия для осуществления судопроизводства, нарушая тем самым российское законодательство и Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод

Предусматривается, в частности, что лица, в отношении которых иностранным государством применены ограничительные меры, имеют право обратиться в российские арбитражные суды по месту регистрации с заявлением о запрете инициировать или продолжать разбирательство в иностранном суде, международном коммерческом арбитраже, находящимся за пределами территории РФ. Кроме того, закрепляется положение о том, что арбитражный суд по требованию заявителя вправе присудить в его пользу денежную сумму, подлежащую взысканию с лица, в отношении которого вынесен запрет инициировать или продолжать разбирательство в иностранном суде, международном коммерческом арбитраже, находящихся за пределами территории РФ, на случай неисполнения им судебного акта.

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В ходе заседания сенаторы обсудили также изменения в Уголовный кодекс РФ и Кодекс РФ об административных правонарушениях, направленные на приведение к единообразию терминов «судебный пристав» и «сотрудник органов принудительного исполнения Российской Федерации» и распространение особого порядка привлечения к административной ответственности на сотрудников органов принудительного исполнения РФ.

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Члены Комитета одобрили принятие законов в рамках «третьего пакета», направленных на поддержку экономики, граждан, стимулирование некоммерческих организаций в связи с распространением коронавируса, рассмотрели механизмы создания Единого федерального регистра населения РФ и связанные с этим вопросы обеспечения безопасности хранения персональных данных граждан. В рамках парламентского контроля сенаторы обсудили с представителями Федерального агентства по рыболовству готовящиеся нормативные правовые акты в сфере регулирования любительского рыболовства в субъектах РФ.

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