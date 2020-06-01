Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное01.06.2020 17:20

Профориентационное мобильное приложение SkillCity

Госкорпорация «Роскосмос» приняла участие в качестве индустриального партнера профориентационного мобильного приложения SkillCity для детей. Оно направленно на знакомство детей и молодежи с профессиями в крупных российских компаниях. Учащиеся школ смогут в игровой форме познакомиться с миром цифровых и технологических профессий, востребованных в настоящее время на рынке труда.

Создание справочно-игрового сервиса SkillCity является социальной инициативой Фонда «Форотех», поддержанной компанией «МегаФон». На этапе его разработки к проекту в качестве партнеров присоединились Госкорпорация «Роскосмос», «Лаборатория Касперского», «ЛитРес», организация «Лиза Алерт» и другие. Офисы компаний-партнеров воссозданы в виртуальном городе SkillCity.

В приложении пользователь может познакомиться с профессиями российской ракетно-космической отрасли, среди которых: космонавт-испытатель, инженер-конструктор, инженер-испытатель и многие другие. Контент приложения будет постоянно обновляться и развиваться, пополняясь новыми интересными задачами и профессиями.

SkillCity позволяет подростку выбрать заинтересовавшую его специальность, изучить необходимые для нее навыки и, сдав мини-экзамен, «устроиться на работу» — то есть пройти на игровой уровень. Выполненные задания дают бонусы, которые можно обменять на реальные подарки — сувениры от создателей и партнеров мобильного сервиса.

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