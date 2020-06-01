Совещание с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги!

Приветствую всех вас.

Уважаемые коллеги! Члены рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон, в Конституцию Российской Федерации выступили с инициативой провести сегодня совещание в таком представительном составе.

Конечно, я бы хотел послушать и надеюсь услышать ваше мнение о том, как идет работа по внесению поправок в конституцию. Но вначале я хотел бы напомнить некоторые вещи.

Мы с вами хорошо знаем, вся страна хорошо знает, что был назначен конкретный срок, конкретная дата проведения всероссийского голосования по поправкам в конституцию. Но в связи с распространением коронавирусной инфекции мной было принято решение, 25 марта это решение было оформлено соответствующим нормативным актом – мы перенесли дату всероссийского всеобщего голосования по поправкам в Конституцию исходя из основного, главного приоритета – сохранения жизни и здоровья наших граждан. Ничего не может быть важнее этого.

Но исходим из того, что по мере улучшения ситуации с этой пандемией мы, конечно, возвращаемся к нормальной жизни, в том числе должны подумать и о дальнейшей работе над поправками в Конституцию.

За то время, с которого мы начали заниматься борьбой с пандемией, произошли серьезные события, и в целом, хотел бы это подчеркнуть, нам всем вместе удалось решить главную задачу – не допустить взрывного характера развития ситуации по негативному сценарию. Это позволяет нам возвращаться к нормальной жизни. Обстановка, как видим, постепенно стабилизируется.

Поэтому нам нужно вместе с вами еще раз вернуться к совместной работе над поправками в Конституцию. Я понимаю, разделяю вашу позицию по этому вопросу. Давайте конкретно поговорим о том, что в ближайшее время нужно сделать.

Пожалуйста, слово – Талии Ярулловне [Хабриевой].

Продолжение следует.

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