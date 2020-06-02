А. Кутепов: В законе о мерах поддержки для граждан и организаций учтены предложения сенаторов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор отметил, что для реализации требуется значительное количество нормативных актов. По информации Правительства, они готовы и будут внесены одновременно с подписанием закона Президентом РФ.

Совет Федерации одобрил Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции».

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При обсуждении присутствовал статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев.

Как сообщил председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, закон вносит изменения в 23 федеральных закона и содержит много значимых положений.

Сенатор отметил, что при работе над законом были учтены предложения Совета Федерации. «Был найден баланс в решении проблемы взаимоотношений между арендаторами и арендодателями в сложившихся условиях. Так, закреплено право арендатора, который является субъектом МСП и ведет деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики, потребовать уменьшения арендной платы на срок до одного года, по договору аренды, заключенному до принятия соответствующего решения о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации».

В случае, если в течение 14 рабочих дней с момента обращения соглашение об уменьшении арендной платы не будет достигнуто, то арендатор вправе не позднее 1 октября 2020 года отказаться от указанного договора аренды. При этом с арендатора не взимаются плата и возмещение отдельных убытков, связанных с расторжением договора. У арендодателя, в свою очередь, остается обеспечительный платеж, если он был предусмотрен договором аренды и был уплачен арендатором.

Предусматриваются и другие меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Правительство РФ наделяется правом устанавливать исключения, которые позволяют оказывать финансовую поддержу субъектам МСП.

Федеральным законом устанавливается норма поддержки самозанятых в виде предоставления суммы в размере МРОТ – 12 тысяч 130 рублей — на уплату уже в этом году налога на профессиональный доход, сказал Андрей Кутепов.

Он отметил, что ряд изменений вносится в законодательство о банкротстве. «Для плавного выхода из кризисной ситуации компаний, в отношении которых был введен мораторий на подачу кредиторами заявления о признании банкротом, Федеральным законом закрепляется возможность предоставления судебной рассрочки для должников – индивидуальных предпринимателей и юридических лиц».

Сенатор рассказал о модификации отдельных требований, касающихся регулирования оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также пресечения незаконного производства, оборота и незаконного использования технологического оборудования для такого производства.

В области перевозок и туризма предусматривается право Правительства РФ при введении режима повышенной готовности или режима ЧС устанавливать особенности исполнения договора перевозки пассажира, в том числе право перевозчика в одностороннем порядке изменить условия такого договора или отказаться от его исполнения и возвратить уплаченную провозную плату в порядке и сроки, установленные правительством.

Вносятся изменения в Воздушный кодекс РФ, Кодекс торгового мореплавания РФ, Кодекс внутреннего водного транспорта РФ и Устав железнодорожного транспорта РФ. При угрозе возникновения или возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности Правительство РФ наделяется правом устанавливать особенности исполнения договора перевозки пассажира, включая право перевозчика в одностороннем порядке изменить условия или отказаться от исполнения договора с возвратом провозной платы. Пассажир также будет вправе отказаться от перевозки, в таком случае плата за перевозку подлежит возврату в порядке и срок, установленные Правительством РФ. Аналогичные изменения вводятся в отношении автомобильных перевозок и перевозок наземным электрическим транспортом.

Предлагаются изменения закон об основах туристской деятельности в РФ. В случае ограничения въезда туристов в страну по решению иностранного государства или при наличии угрозы их жизни, здоровью и имуществу, Правительство РФ сможет принимать решение об изменении сроков перечисления или об уменьшении размера ежегодного взноса туроператора в фонд персональной ответственности. Одновременно предоставляется право Правительству РФ в 2020 и 2021 годах устанавливать особенности отмены либо переноса бронирования места в гостинице или ином средстве размещения.

В сфере внутреннего туризма Правительство сможет устанавливать особенности исполнения, изменения или расторжения договора о реализации туристского продукта, заключенного по 31 марта 2020 года включительно.

Расширяется перечень сфер, в которых будет продлено действие лицензий (разрешений) «автоматом», а также установлены особенности разрешительных режимов.

Увеличивается размер выплат по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет до 6 тысяч 752 рублей, также повышается до 13 тысяч 504 рублей максимальный размер пособия для отдельных категорий граждан, в том числе тех, кто остался без работы в период декретного отпуска.

Кроме того, Правительство РФ наделяется правом принимать решения, предусматривающие установление особенностей — таких как обращение с запросом о проставлении апостиля, правовое регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, проведения общих собраний в форме очного голосования и в форме очно-заочного голосования.

Вносятся изменения в части продления сроков вступления в силу положений, которые касаются аккредитации и функционирования доверенных третьих сторон, приостановления нормы о периодичности проведения Всероссийской переписи населения, установления особенностей исчисления сроков о таможенном регулировании, закрепления особенностей проведения государственной итоговой аттестации и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета, сказал Андрей Кутепов.

«В целом Федеральный закон будет способствовать обеспечению защиты здоровья населения, поддержке субъектов экономической деятельности и соблюдению их интересов, принимая во внимание сложившуюся ситуацию в связи с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции», — указал парламентарий.

Андрей Кутепов отметил, что для реализации закона требуется значительное количество нормативных правовых актов. «По информации Правительства, они готовы и будут внесены одновременно с подписанием Федерального закона Президентом РФ».

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