А. Кутепов: Нужно дополнительно включить ряд кодов ОКВЭД в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор направил письмо с предложениями на имя Председателя Правительства РФ.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга направил предложения в Правительство РФ о включении ряда кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) в список отраслей, пострадавших от коронавируса.

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«В Комитет Совета Федерации по экономической политике поступают обращения от предпринимательского сообщества из разных отраслей, с просьбами о включении ряда ОКВЭД в список отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в письме на имя Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

Сенатор отметил, что в связи с ограничениями деятельности, а также в связи со снижением платежеспособности населения, наблюдается ухудшение состояния предприятий и организаций, работающих в ряде видов экономической деятельности. Это управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе», аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, общее дополнительное профессиональное образование, «прочая деятельность в области медицины», деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа.

По мнению Андрея Кутепова, также необходимо рассмотреть предложение о включении в перечень особо пострадавших отраслей сектор переработки дикоросов. «Так, только в Томской области эта сфера дает постоянную занятость более одной тысячи человек, преимущественно проживающих в сельской местности (32 организации). Данная отрасль широко представлена и в других регионах (например, Республика Карелия)».

Парламентарий отметил, что такие предприятия осуществляют деятельность в соответствии с ОКВЭД «Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей», «Производство соковой продукции из фруктов и овощей», «Производство нерафинированных растительных масел и их фракций».

Одновременно с этим предприятиям, осуществляющих деятельность в указанных ОКВЭД, предлагается оказывать меры поддержки тем переработчикам, у которых доля закупки дикорастущего сырья в общем объеме составляет более 20 процентов, а также распространить безвозмездную финансовую помощь на предприятия малого и среднего бизнеса переработки дикорастущей продукции, исходя из суммы в 12 тысяч 130 рублей на одного сотрудника в месяц.

Наиболее остро ситуация складывается вокруг дилерских предприятий. Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» обозначают критическое состояние отрасли из‑за катастрофического падения продаж автомобилей в апреле текущего года (-72.4 процента), говорится в письме. С учетом отраслевой специфики преобладающее большинство официальных дилерских предприятий РФ, несмотря на существенное падение выручки от розничных продаж оказалось полностью отрезано от всех мер государственной поддержки со стороны Правительства РФ и субъектов РФ.

Указанные предприятия не включены в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и по формальному признаку не попали в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, в связи с тем, что большинство официальных дилерских предприятий преимущественно использовали более общие коды ОКВЭД. Предлагается также исправить эту ситуацию.

«Наряду с указанными предложениями Комитет СФ просит рассмотреть иной подход признания организаций пострадавшими в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, исходя из объема падения выручки», — говорится в письме.

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