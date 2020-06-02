«Время эксперта» на заседании СФ было посвящено вопросам развития электронной коммерции и организации бизнеса в современных условиях

Source: Russia – Council of the Federation

Перед сенаторами выступила директор крупного интернет-ритейлера Т. Бакальчук.

В ходе «времени эксперта» перед сенаторами выступила генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук. Она рассказала об опыте организации бизнеса в современных условиях.

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Предприниматель рассказала о становлении и развитии своей компании и подчеркнула, что почти половина продаваемых товаров произведено в России.

Она обратила внимание на важность развития и стимулирования несырьевого экспорта, расширение и активное применение информационно-коммуникационных технологий, нестандартные подходы к развитию бизнеса, упорство и настойчивость в работе, готовность к восприятию новых форм, методов и моделей ведения предпринимательской деятельности в изменяющихся условиях.

Генеральный директор крупного интернет-ритейлера обратила особое внимание на вопросы социальной ответственности бизнеса.

Татьяна Бакальчук высказала ряд предложений, касающихся дальнейшего развития среднего и малого предпринимательства в нашей стране. Среди них – упрощение взаимодействия между бизнесом и органами власти на всех уровнях, повышение доверия к производителям, меры банковской поддержки, снятие ограничений для получения статуса резидентов территорий опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации.

Бизнес и органы власти совместно смогут сделать так, чтобы предпринимательская деятельность в нашей стране активно развивалась, подчеркнула Татьяна Бакальчук.

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