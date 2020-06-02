Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#ВЦРД02.06.2020 14:02

ВЦРД провел дистанционную конференцию для детей

В рамках Международного дня космоса Воронежский центр ракетного двигателестроения (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко Госкорпорации «Роскосмос») организовал профориентационную конференцию в дистанционном формате для воронежских школьников в возрасте 13-17 лет.

Кандидат технических наук, доцент кафедры «Технологии машиностроения» Воронежского государственного технического университета Александр Болдырев провел онлайн-лекцию «Секреты создания космической техники», в которой популярно рассказал о проектировании и производстве космической продукции в сравнении с товарами широкого потребления.

В свою очередь инженер-технолог кузнечно-прессового цеха Аделина Горлова познакомила ребят с «Технологией производства резинотехнических изделий», используя наглядные образцы (сырая резиновая смесь, уплотнительное кольцо, уплотнительная манжета, заглушка). В процессе конференции лекторы использовали интерактивные игры-презентации, что вовлекало детей в тему, помогало им самостоятельно решать поставленные задачи. Ребятам представилась возможность окунуться в атмосферу космоса, узнать основы производства ракетной техники и задать вопросы специалистам.

Ведущий специалист по персоналу отдела обучения, оценки и развития персонала предприятия Анастасия Иванчикова: «Помимо профориентационных мероприятий, мы ведем активную работу по приему документов в ведущие вузы Воронежа на целевое обучение по программам высшего образования в рамках установленной квоты. Абитуриенты подают заявление о приеме с приложением необходимых документов, а также проходят собеседование по профильным предметам. Для этого также используются дистанционные форматы взаимодействия, чтобы процесс поступления не был нарушен, а дети могли соблюдать меры противоэпидемической профилактики».

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