В Москве перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в покушении на убийство и применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 40-летнего жителя Республики Татарстан. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, 30 апреля 2020 года злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения находился на кухне арендованной квартиры, расположенной в одном из жилых домов по ул. Вешняковской, где проживал вместе со своей сестрой и другими квартирантами.

На почве личных неприязненных отношений он вступил в конфликт с проживающим в этой же квартире 36-летним мужчиной, гражданином Киргизской Республики. С целью убийства соседа обвиняемый нанес ему удар ножом в живот, однако потерпевший заслонил место нанесения удара рукой и получил повреждения в виде раны ладонной поверхности кисти.

Продолжая попытку совершения убийства, мужчина нанес потерпевшему ножевое ранение в область бедра левой ноги, но довести свой умысел до конца не смог, поскольку мужчина оказал активное сопротивление, выбил нож из рук нападавшего и смог скрыться.

Находившийся в состоянии алкогольного опьянения нападавший был задержан около подъезда жилого дома, прибывшим на место происшествия участковым уполномоченным ОМВД России по району Вешняки.

Осознавая, что сотрудник полиции в форменном обмундировании находится при исполнении служебных обязанностей по охране правопорядка, в ответ на его законные требования проследовать в отделение полиции, обвиняемый умышленно сорвал руками нагрудный знак с форменного обмундирования участкового и нанес ему один удар рукой в область головы.

Своими действиями обвиняемый причинил сотруднику полиции телесные повреждения, а также физическую боль.

При попытке скрыться с места происшествия он был задержан прибывшим нарядом полиции.

Уголовное дело направлено в Перовский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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