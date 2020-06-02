В Орловской области по требованию прокуратуры заблокированы сайты с информацией о продаже дипломов

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Кромского района Орловской области в ходе мониторинга сети «Интернет» выявила 5 сайтов, содержащих информацию о продаже дипломов об образовании.

Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещается распространение сведений, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность.

За изготовление, сбыт и использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность (ст. 327 УК РФ).

Прокуратура направила в суд административные исковые заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры.

В настоящее время доступ к интернет-ресурсам заблокирован.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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