В Совете Федерации проходит 483-е заседание

Source: Russia – Council of the Federation

Члены Совета Федерации обсудят антикризисные законы, предусматривающие принятие неотложных мер поддержки граждан и бизнеса.

В Совете Федерации состоится четыреста восемьдесят третье заседание.

Члены Совета Федерации обсудят антикризисные законы, предусматривающие принятие неотложных мер поддержки граждан и бизнеса.

В их числе – внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации для обеспечения устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции. Будут рассмотрены вопросы распространения форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на самозанятых граждан; предоставление арендаторам права на досрочное расторжение договоров аренды без штрафных санкций.

Парламентариям предстоит уточнить порядок расчета пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Законопроект внесен членом СФ Галиной Кареловой и депутатами ГД.

Будут рассмотрены изменения в Арбитражный процессуальный кодекс РФ в целях обеспечения судебной защиты нарушенных прав и законных интересов граждан РФ, российских юридических лиц, в отношении которых иностранным государством применены меры ограничительного характера. Законопроект внесен членом СФ Ольгой Ковитиди и депутатами ГД.

Сенаторы обсудят изменения в статью Бюджетного кодекса Российской Федерации в части увеличения срока предоставления бюджетных кредитов и изменения в статью ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в части уточнения перечня категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это законодательные инициативы региональных парламентариев, внесенные Думой Ставропольского края и Костромской областной Думой соответственно.

В повестке дня также законы о создании единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации, о допуске студентов к преподавательской деятельности, о блокировке интернет-приложений, нарушающих авторские права.

В ходе «правительственного часа» Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков расскажет сенаторам о социальной защите граждан и обеспечении занятости населения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

«Время эксперта» будет посвящено выступлению российского предпринимателя Татьяны Бакальчук, которая затронет тему поддержки малого и среднего бизнеса.

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