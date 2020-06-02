В Челябинской области по искам транспортного прокурора заблокированы 12 сайтов с запрещенной информацией

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Карталинская транспортная прокуратура в ходе мониторинга сети «Интернет» выявила сайты с информацией об изготовлении и сбыте поддельных дипломов и удостоверений, дающих право претендовать на замещение должностей машинистов и осуществлять деятельность, непосредственно связанную с безопасностью движения поездов, без прохождения соответствующего обучения.

Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещается распространение сведений, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность.

За изготовление, сбыт и приобретение поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность (статьи 324, 327 УК РФ).

Прокурор обратился в Центральный районный суд г. Челябинска с административными исковыми заявлениями о признании информации, размещенной на данных сайтах, запрещенной к распространению.

Требования прокурора суд удовлетворил. Доступ к 12 сайтам ограничен.

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