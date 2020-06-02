«Газпром» и «РусГазДобыча» приняли окончательное инвестиционное решение по Семаковскому месторождению

Source: Gazprom in Russian

Релиз

2 июня 2020, 19:00

ПАО «Газпром» и АО «РусГазДобыча» приняли окончательное инвестиционное решение по реализации проекта разработки Семаковского газового месторождения, расположенного в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).

Месторождение расположено в акватории Тазовской губы и частично на суше Тазовского полуострова, относится к категории «крупных» — извлекаемые запасы газа составляют более 320 млрд куб. м.

В ходе подготовительного этапа оператор проекта — ООО «РусГазАльянс» (принадлежит на паритетной основе Группе «Газпром» и «РусГазДобыче») — выполнил комплекс проектно-изыскательских работ, подготовил проектную документацию и получил разрешения государственных органов для начала строительно-монтажных работ первого этапа обустройства месторождения (суша). Определена конфигурация проекта разработки, в частности очередность строительства и ввода добычных и транспортных объектов, порядок учета и покупки добываемого газа, организована работа по привлечению проектного финансирования от российских кредитных организаций.

В рамках первого этапа обустройства месторождения «РусГазАльянс» начал эксплуатационное бурение. Ведется строительство первой горизонтальной эксплуатационной скважины с отходом от вертикали более 2 000 м. Проектный забой скважины составляет около 2,7 тыс. м при вертикали 830 м. Ожидается, что строительство скважины, включая работы по геологическому изучению, будет завершено до конца июня текущего года. Строительство первых шести эксплуатационных скважин планируется завершить не позднее первого квартала 2021 года.

На месторождении также ведется строительство автодорог и площадок производственных объектов, завозятся материально-технические ресурсы.

Активная фаза строительно-монтажных работ, в соответствии с графиком реализации проекта, начнется во второй половине 2020 года.

Начало промышленной добычи на Семаковском месторождении запланировано на 2022 год. Всего к этому сроку будет построено 19 скважин. Газ будет направляться в газотранспортную систему «Газпрома».

Справка

В сентябре 2016 года ПАО «Газпром» и АО «РусГазДобыча» подписали Основное соглашение об условиях реализации совместного проекта по разработке Парусового, Северо-Парусового и Семаковского месторождений.

Окончательное инвестиционное решение по проекту разработки Парусового и Северо-Парусового месторождений будет принято позднее.

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