Г. Карелова: Важно предоставить эффективные меры поддержки НКО в условиях новых вызовов

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ прокомментировала внесение изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации.

Заместитель Председателя СФ Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области прокомментировала одобренный сенаторами Федеральный закон «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

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Согласно документу, социально ориентированные некоммерческие организации освобождаются от уплаты налогов и страховых взносов за второй квартал 2020 года, от уплаты НДФЛ с выплат стимулирующего характера работникам стационарных организаций социального обслуживания. Им также предоставлено право исключения из состава налогооблагаемых доходов суммы списанной задолженности по кредитам, взятым на поддержку занятости, и начисленных по ним процентов. Федеральным законом предусмотрено снижение налоговых издержек для бизнеса, предоставляющего безвозмездную помощь НКО.

«По инициативе Председателя СФ Совет Федерации одним из первых откликнулся на обращения некоммерческих организаций и оперативно направил в Правительство РФ соответствующие предложения. Большинство из них отражено в поручениях Президента РФ и уже реализовано», — отметила Галина Карелова.

Вице-спикер СФ подчеркнула необходимость продолжения работы по поддержке некоммерческого сектора и мониторинга эффективности выполнения принятых решений. «В первую очередь, это касается реестров социально ориентированных НКО, получающих поддержку. Важно установить четкий алгоритм действия некоммерческих организаций и уполномоченного органа власти при подготовке и направлении сведений, необходимых для формирования реестров. Все должно быть открыто, понятно и максимально прозрачно», — пояснила законодатель.

По ее словам, вышеуказанные вопросы и многие другие, касающиеся снижения последствий пандемии для НКО, останутся в повестке дня Совета Федерации, и работа по ним будет продолжена. «Рабочая группа включила предложения по поддержке некоммерческого сектора в перечень мероприятий по совершенствованию законодательства в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и развития экономики и социальной сферы в новых условиях. Необходимо создать максимально благоприятные условия для деятельности некоммерческой организаций, которые вносят существенный вклад в развитие социальной сферы», — заключила Галина Карелова.

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