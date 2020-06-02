Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Конкурс02.06.2020 11:33

Конкурс «Впервые в открытом космосе»

55 лет назад, в марте 1965 года, космонавт Алексей Леонов совершил первый в истории человечества выход в открытый космос и провел за пределами космического корабля «Восход-2» более 12 минут. Госкорпорация «Роскосмос» в рамках Всероссийского конкурса «Большая перемена» запускает конкурс детских рисунков «Впервые в открытом космосе», приуроченный ко дню рождения летчика-космонавта, дважды Героя СССР Алексея Леонова.

В конкурсе могут принять участие ученики 8-11 классов. Требования к конкурсным работам можно посмотреть в Положении о проведении конкурса. Жюри определит победителя 1 июля 2020 года. Автор лучшей работы отправится на космодром Байконур и увидит пуск ракеты-носителя, призеры получат ценные призы, а все участники буду награждены дипломами.

Космическое направление в рамках конкурса «Большая перемена» продолжается — регистрация участников открыта по ссылке. Мероприятия проходят при поддержке Госкорпорации «Роскосмос». Самые активные участники проекта получат ценные призы от организаторов и партнеров конкурса.

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