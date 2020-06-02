Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Байконур02.06.2020 16:18

Космонавты и сотрудники ЦПК поздравили город Байконур с 65-летием

Сегодня, 2 июня 2020 года, жители города Байконур и причастные все к истории становления космодрома отмечают 65-летний юбилей со дня образования одной из главных стартовых космических площадок Земли. За несколько минут до начала тренировок в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина на своих рабочих местах космонавты поздравили славный Байконур, который позволил осуществить все самые смелые замыслы по покорению космического пространства.

В переводе с казахского языка Байконур звучит как «богатая долина». Неисчислимым богатством этого места можно считать те грандиозные свершения, которые положили начало новой эры в истории цивилизации: космос, казавшийся прежде таким далеким и недостижимым, стал доступным для исследований и мирного использования в интересах человечества. Первый искусственный спутник, полет Белки и Стрелки, Юрий Гагарин с его легендарным «Поехали!», первые орбитальные космические станции, исследовательские модули Луны и Венеры, многоразовый орбитальный комплекс «Буран» — все это произошло в истории космонавтики благодаря космодрому Байконур.

Все космонавты, прибывающие в Байконур для прохождения предполетной подготовки, сразу ощущают на себе тепло и дружелюбие горожан. Они отмечают высокий уровень профессионализма, четкость при выполнении задач и полную надежность специалистов, работающих на комплексах космодрома.

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