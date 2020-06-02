Н. Федоров и Н. Журавлев приняли участие в заседании Комиссии Правительства РФ по законопроектной деятельности

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации, представитель СФ в Комиссии Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности Николай Федоров ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики и заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области приняли участие в очередном заседании Комиссии в режиме видеоконференции.

Членами комиссии был заслушан доклад полномочного представителя Правительства Российской Федерации в Совете Федерации Андрея Яцкина об итогах 483-го заседания Совета Федерации.

Одобрен законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и отдельные законодательные акты РФ. Указанной инициативой предусмотрено совершенствование законодательства РФ в части эффективного использования средств материнского (семейного) капитала, отозванных женщинами в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона, и не востребованных по другим направлениям их использования.

Рассмотрен и одобрен проект федерального закона о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации. Принятие данного законопроекта позволит устанавливать требования к соответствующей отраслевой системе оплаты труда с учетом специфики конкретной отрасли, создаст законодательную базу для внедрения новых систем оплаты труда в отраслях социальной сферы, в том числе в здравоохранении.

В ходе заседания были рассмотрены и одобрены законодательные инициативы, направленные на совершенствование правовой базы в части государственной регистрации уставов муниципальных образований, контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также в области противодействия экстремистской деятельности. Представителями Минфина России и Минтранса России представлены доклады о ходе подготовки их ведомствами нормативных правовых актов, необходимых для реализации ряда федеральных законов.

В рамках рассмотрения проектов официальных отзывов и заключений Правительства РФ на проекты федеральных законов положительные отзывы получили законопроекты «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и «Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период пандемии новой коронавирусной инфекции», инициированные заместителями Председателя СФ Юрием Воробьевым ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области и Андреем Турчаком ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области .

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