Одобрен закон о создании единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Цели закона – упорядочение сведений и упрощение получения государственных и муниципальных услуг, отметил А. Епишин.

Совет Федерации одобрил Федеральный закон «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации».

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В обсуждении участвовали руководить Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров и его заместитель Виталий Колесников.

На заседании продемонстрирован видеоролик, подготовленный ФНС, в котором была представлена информация о регистре.

Как сообщил заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин, ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области закон предусматривает создание единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ. Устанавливаются организационно-правовые основы его формирования и ведения, а также обеспечения актуальности и достоверности иных государственных и муниципальных информационных ресурсов.

«Основная цель создания регистра – создание системы учета сведений о населении, обеспечивающая их актуальность и достоверность», — сказал парламентарий. По его словам, это даст возможность упростить и сократить сроки получения госуслуг, исключить необходимость сбора и предоставления документов.

«Создание федерального регистра позволит повысить качество составления государственных и муниципальных программ, подготовки проектов бюджетов», — отметил сенатор.

Андрей Епишин подчеркнул, что занесенные в федеральный регистр данные будут надежно защищены.

Он обратил внимание на интерес общественности к данному закону, сообщив, что в Совет Федерации поступали обращения граждан и организаций. «Мы внимательно их проанализировали, обсудили в комитетах с Федеральной налоговой службой, с представителями Правительства»

По словам Андрея Епишина, для реализации закона потребуется большое количество подзаконных актов. Комитет СФ будет осуществлять мониторинг своевременности их принятия.

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