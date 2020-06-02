Олег Матыцин: «Мы делаем всё возможное, чтобы спорт вернулся в нашу жизнь – и профессиональный спорт и спорт как норма жизни для всех жителей страны»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 2 июня, в Доме Правительства Российской Федерации состоялся брифинг Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко, Министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина и Министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой.

Тема брифинга – смягчение ограничительных мер в сфере спорта и культуры.

Приводим выдержки стенограммы брифинга, посвящённые вопросам смягчения ограничительных мер в сфере физической культуры и спорта.

Вопрос: Дмитрий Николаевич, на прошлой неделе было объявлено о возобновлении работы туристической отрасли, прозвучали также рекомендации по открытию сферы культуры и спорта. Значит ли это, что мы возвращаемся к нормальной жизни? Какие меры принимает Правительство для возобновления работы организаций культуры и спорта?

Дмитрий Чернышенко: Сегодня действительно есть все основания считать текущую ситуацию с коронавирусом контролируемой и стабильной, с явной тенденцией к снижению количества заболевших. Число заражений уже 14 дней находится на уровне около 9 тысяч и даже меньше, в сутки. Но самое главное – количество выписанных растёт, в некоторые дни превышает количество заболевших, и очень серьёзно. Например, сегодня это свыше 11 тысяч человек – абсолютный рекорд. Я всех поздравляю, это хорошая тенденция. Значит, система здравоохранения выдержала пиковую нагрузку и имеет растущий запас прочности.

Уже 35 субъектов Российской Федерации готовы к смягчению ограничительных мер, переходу на первый этап снятия этих ограничений. Семь уже переходят на второй этап.

Как вы знаете, работа над вакциной идёт полным ходом, мы очень ждём результатов. Специалисты говорят, что в случае успеха осенью можно будет начать массовую вакцинацию. Но пока нам всем надо научиться жить с учётом рисков, которые несёт инфекция.

Массовые культурные и спортивные мероприятия в период пандемии были отменены первыми. Мы знаем, что эти отрасли пострадали больше всех. Сегодня остаются закрытыми 320 тысяч спортивных сооружений, отменены 573 мероприятия с участием сборных нашей страны, в том числе 49 международных мероприятий. Почти 20 тысяч профессиональных спортсменов были лишены возможности тренироваться. В любительском спорте ограничения коснулись более 3 миллионов спортсменов и почти 95 тысяч тренеров.

[…]

Правительство приняло комплекс мер для поддержки культуры и спорта, в первую очередь системообразующих организаций. Уже включено 59 таких организаций. Ведётся работа по включению в список ещё 49.

В список вошли лидеры в сфере киноиндустрии, реставрации, а также спортивные клубы, сети фитнес-центров.

[…]

Поддержку получат и некоммерческие организации, которые реализуют социальные проекты. В реестр Минспорта включено 87 таких организаций, в том числе 55 общероссийских спортивных федераций.

[…]

Разработаны «дорожные карты» по возвращению к нормальной жизни. Они включают в себя поэтапный подход к снятию ограничительных мер. При разработке этих мер во всех отраслях используется единый базовый подход – поэтапное раскрытие сегментов со строгим соблюдением мер эпидбезопасности. И самое главное – это постоянный мониторинг, чтобы вовремя можно было нажать на педаль тормоза.

Эпидситуация в регионах разная, поэтому сроки открытия культурных и спортивных объектов отличаются. Губернаторы самостоятельно принимают эти решения, руководствуясь правилами, которые заданы. Но при этом мы знаем, что спорт – это универсальный язык общения. Мы особое внимание уделяем возобновлению спортивной жизни во всех её аспектах – спорта высших достижений, массового спорта, любительского и в целом здорового образа жизни.

Уже на первом этапе мы возвращаем возможность индивидуальных занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе. На этом этапе уже находятся 35 регионов. И важный момент – это открытие на первом этапе фитнес-центров и спортивных школ. Фитнес-центры уже заработали, мы знаем, в Челябинске, Ульяновске (школы), в Сахалинской области и многих других – также со строгим соблюдением пока ещё новых, может быть, непривычных, жёстких правил. Мы рассчитываем, что не только руководители, персонал, но и те, кто занимаются спортом, – тренеры, сами спортсмены будут проявлять самодисциплину.

В сфере профессионального спорта решения вырабатывают спортивные федерации совместно с Роспотребнадзором. Важно учитывать, что в разных видах спорта, в разных дисциплинах есть своя специфика. Спортсмены уже на первом этапе могут индивидуально заниматься, а на втором этапе появится возможность групповых тренировок и проведения соревнований. В основном без зрителей пока.

В нашей стране особая любовь к футболу и, конечно, к нашему национальному первенству. Футбол вернётся в нашу жизнь с 19 июня, когда будут возобновлены матчи Премьер-лиги. Хоккей, баскетбол вернутся уже в августе. Российская премьер-лига совместно с Российским футбольным союзом проделали большую работу, и сегодня они подтверждают готовность обеспечить безопасность для спортсменов и зрителей. И на этом этапе согласовано открытие трибун уже на матчах Премьер-лиги. Пока, конечно, с минимальным количеством зрителей – до 10% от вместимости трибун, но это всё равно уже живой футбол, с поддержкой зрителей, которые начинают возвращать ту эмоциональную атмосферу, которая присуща футболу. Но поскольку сейчас есть ограничения по количеству зрителей, которые будут на трибунах, мы предпринимаем все усилия, для того чтобы как можно больше зрителей увидело эти матчи на наших федеральных бесплатных каналах.

На третьем этапе будет возобновлено проведение первенств и кубков страны уже без ограничений по числу зрителей. Речь идёт, в том числе, и о международных соревнованиях на территории России, поскольку сейчас международное сообщение из соображений безопасности ограничено.

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Отдельно стоит сказать, что возобновляется и уже возобновилось строительство и реконструкция культурных и спортивных объектов. Сейчас строится 260 спортивных объектов. В этом году должно быть завершено 200. […]

Конечно, мы с большой надеждой и воодушевлением ждём возвращения к нормальной жизни, и все предпосылки к этому есть, тем не менее, хочу ещё раз отметить, что правильный контролируемый выход из ограничений – это наша с вами и обязанность, и задача. Мы многого вместе добились большой ценой ограничений и самоотверженной работы наших медиков, поэтому самодисциплина – это главное, что сейчас должно быть. Впереди у нас большая ответственная работа, и я уверен, что мы справимся.

[…]

Вопрос: Коронавирус стал большим испытанием для спортивной отрасли. Как спорт будет возвращаться в нашу жизнь? Как возобновляются тренировки наших профессиональных спортсменов?

Олег Матыцин: Безусловно, пандемия оказала очень негативное влияние на сферу деятельности физической культуры и спорта. Но эти сложные условия позволили сплотиться нам, и спорт – это как раз та сфера деятельности, которая демонстрирует хорошие примеры поведения человека в сложных условиях.

Мы фактически не прекращали тренировочных занятий, в том числе в спорте высших достижений, и пытались сделать всё возможное для того, чтобы пример наших спортсменов побуждал жителей нашей страны и дома заниматься спортом.

Министерство спорта инициировало программу «Тренируйся дома. Спорт – норма жизни», в которой приняли участие десятки тысяч спортсменов, тренеров. И я думаю, конечно, это движение помогло во многом выстоять в этих условиях. Надеюсь, что эти онлайн-тренировки окажут позитивное влияние на людей и после того, как период пандемии закончится.

Очень важно и то, что спортсмены, например, Федерация бокса, оказали помощь через волонтёрское движение ветеранам спорта, пожилым людям.

Наши лучшие шахматисты провели благотворительный турнир, и вся финансовая составляющая была направлена на поддержку наших медицинских работников, которые, по сути, проявляют героизм в борьбе с коронавирусом.

Постепенно спорт возвращается в привычную нашу жизнь. И мы видим, что те три этапа, которые Дмитрий Николаевич озвучил, с учётом рекомендаций Роспотребнадзора уже начали реализовываться практически во всех регионах Российской Федерации. Уже приступили к работе фитнес-центры, спортивные школы. Я хотел бы подчеркнуть, что спортивные школы, детский спорт – один из приоритетов для нас, может быть, даже наиболее важная составляющая нашей деятельности, потому что от детей, от их здоровья, от их заинтересованности в занятиях спортом зависит будущее нашей страны.

Мы уделяли и продолжаем уделять большое внимание работе с регионами. И вот один из примеров возрождения, можно сказать, привычной жизни. В Удмуртии буквально два дня назад был установлен рекорд Михаилом Пасынковым в северной ходьбе: он за сутки прошёл 134 км – это новый рекорд в Российской Федерации.

Большое внимание уделяется взаимодействию со спортивными федерациями по подготовке сборных команд. Следуя поручению Президента, 25 мая уже открыты спортивные базы в Новогорске и на озере Круглом. В июне мы планируем открыть ещё четыре федеральные базы в других регионах. Общее количество участников на этих сборах будет более 1000: более 800 – по летним видам спорта, более 200 – по зимним. Кроме того, более 100 паралимпийцев приступят к занятиям и нормальной жизнедеятельности, связанной с подготовкой.

Уделено внимание и работе региональных баз, потому что, мы понимаем, не все возможности для спортсменов могут быть предоставлены на федеральных базах. В 10 субъектах Российской Федерации начинают в июне работать региональные базы спортивной подготовки. Таким образом, я надеюсь, мы действительно входим в привычный ритм жизни, и это является очень важным примером не только для спортивного сообщества как такового, но и для всех жителей нашей страны.

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Вопрос: Болельщики с нетерпением ждут возобновления матчей чемпионата России по футболу. Расскажите, пожалуйста, подробнее, каковы особенности организации чемпионата. И какие ещё соревнования могут быть в ближайшее время?

Олег Матыцин: Организация и проведение соревнований – это, безусловно, одна из важнейших задач Министерства спорта, потому что соревнования являются, наверное, наиболее ярким примером и элементом спортивной деятельности. Это не только спортсмены, это зрители, это средства массовой информации, это очень здоровая энергетика, которой, к сожалению, в период пандемии были лишены все мы. Возобновление чемпионата Российской премьер-лиги, я считаю, это наша общая победа – Правительства, Российского футбольного союза с участием и при поддержке Роспотребнадзора. И эту модель мы будем рекомендовать для других игровых видов спорта, потому что она показала, насколько правильной может быть интеграция и оперативное взаимодействие всех заинтересованных сторон. Чемпионат возобновится 19 июня. С 19 по 21 июня будет сыгран 23-й тур, потому что 22 тура прошли в марте. Мы знаем, что были приостановлены соревнования. Будут соблюдены все требования Роспотребнадзора. Исключительно важным является, безусловно, здоровье спортсменов, тренеров, обслуживающего персонала и зрителей. К сожалению, пока их приход на стадион будет ограничен, но, я думаю, с пониманием отнесутся болельщики. Сам факт возрождения чемпионата даёт очень серьёзный позитивный импульс для всех жителей. И, конечно, показ на телевизионных каналах, не только на канале «Матч ТВ», позволит тысячам, миллионам болельщиков приобщиться к этому очень важному примеру возобновления спортивной деятельности.

Ещё раз отмечу, что будут реализованы все меры безопасности на этапе входа на стадион. Присутствие на стадионе будет допущено только в масках и перчатках. Это на этот период обязательное требование. Нельзя будет использовать никакую пищу, только воду.

Кроме того, мы планируем возобновление чемпионатов в соответствии с российским спортивным календарём, и первое крупное в мире мультиспортивное мероприятие, которое планируется провести в Казани в первой декаде сентября, – это Игры стран СНГ, в которых намерены принять участие 11 стран, более 2,5 тысячи участников по 21 виду спорта. Надеюсь, эти игры состоятся, но мы понимаем, насколько это сложная задача. Но я ещё раз хотел бы отметить, что это яркий пример того, как Россия может организовывать в непростых условиях мультиспортивные международные соревнования. Повторяю, это пример для других стран в преодолении периода пандемии. Ещё одним международным соревнованием, которое планируется в конце октября, является Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике.

В октябре также запланированы Всероссийская универсиада и Всероссийская спартакиада учащихся. Таким образом, самый массовый контингент – учащиеся, школьники и студенты – также смогут вернуться к привычной жизни. Но первое массовое мероприятие у нас – это Всероссийский День физкультурника 8 августа. Запланированы соревнования по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч», в которых должны принять участие более 80 тысяч спортсменов разных возрастов. Таким образом, мы в ближайшее время нормализуем календарь и сделаем всё возможное, чтобы спорт вернулся в нашу жизнь, и как профессиональный спорт, и, самое главное, спорт для всех жителей как норма жизни.

Пресс-служба Минспорта России

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