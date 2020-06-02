О. Ковитиди: Дистанционные приемы граждан востребованы у крымчан

Source: Russia – Council of the Federation

По словам сенатора, дистанционные приемы граждан с участием руководителей министерств и ведомств Республики отвечают общественному запросу жителей региона.

Член Комитета СФ по Конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым Ольга Ковитиди КовитидиОльга Федоровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым провела плановый прием граждан, который проходил в дистанционном формате.

В приёме приняли участие министр здравоохранения Республики Крым Игорь Чемоданов, руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю – главный государственный санитарный врач по Республике Крым и г. Севастополю Наталья Пеньковская.

В ходе приема обсуждались актуальные для жителей Республики вопросы предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, меры государственной поддержки граждан, проблемы сферы здравоохранения, а также вопросы защиты прав потребителей в Крыму.

«На все вопросы граждан были даны подробные, исчерпывающие разъяснения руководителя министерства здравоохранения и представителя Роспотребнадзора. Сразу же во время приёма был решён вопрос получения препарата для онкобольного ребенка. Обсуждена программа его дальнейшего лечения», – отметила сенатор.

Ольга Ковитиди

В ходе приёма нашёл своё разрешение вопрос по компенсационным выплатам за неиспользованные билеты.

«В условиях новой коронавирусной инфекции чрезвычайно важно обратить внимание на морально-психологическое состояние граждан. Доверие людей и их уверенность в том, что представитель субъекта Федерации в верхней палате парламента поможет в решении их жизненных вопросов, – лучший показатель эффективности нашей работы», – уверена Ольга Ковитиди.

«Мы, в Крыму, оперативно отреагировали на введённый режим ограничений. Самоизоляция — не повод отказать людям в их праве на обращение к органам власти. График приёма граждан не был сорван, мы планово стали проводить дистанционные приемы граждан, привлекать для участия в них руководителей министерств и ведомств региона. Этот формат нашел огромную поддержку у крымчан. Наибольшее одобрение он вызвал у пенсионеров, которые в силу возраста порой затрудняются приходить на личный прием», – отметила Ольга Ковитиди.

Практика дистанционных приемов будет продолжена, заверила сенатор.

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