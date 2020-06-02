О. Мельниченко: Мы поддерживаем закрепляемые в законе меры по обеспечению стабильности градостроительной деятельности

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области сообщил, что Комитет поддержал предусмотренные Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции» меры по обеспечению стабильности осуществления градостроительной деятельности.

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По словам сенатора, Федеральном законе продлеваются на три года установленные сроки подготовки органами государственной власти и органами местного самоуправления сведений о границах населенных пунктов, территориальных зон, направления этих сведений для внесения в Единый государственный реестр недвижимости, а также срок введения ограничения на выдачу разрешений на строительство.

«Сейчас срок подготовки сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон установлен до 1 июня 2020 года. Направить эти сведения в Единый государственный реестр недвижимости органы публичной власти обязаны до 1 января 2021 года. Если сведения не будут направлены, с 1 января 2021 года вступит в силу запрет на выдачу разрешений на строительство в отношении объектов, строительство которых планируется в территориальных зонах, сведения о границах которых не внесены в реестр», — пояснил сенатор.

Усилия власти на местах в настоящее время сосредоточены на поддержке экономики и социальной сферы

«Усилия власти на местах в настоящее время сосредоточены на поддержке экономики и социальной сферы. Очевидно, что не везде органы местного самоуправления смогут направить требуемые сведения в Росреестр в установленный срок. Нельзя допустить приостановку градостроительной деятельности по этой причине. Мы поддержали перенос сроков внесения сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон в реестр как меру, направленную на обеспечение стабильности градостроительной деятельности», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Федеральным законом также в качестве меры поддержки субъектов строительной отрасли предусматривается возможность выдачи до 1 января 2021 г. займов саморегулируемыми организациями строительной отрасли своим членам из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

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