Павел Сорокин: «Установка интеллектуальных приборов учета газа является одной из важнейших тенденций»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 1 июня. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин в режиме видеоконференции принял участие в работе «круглого стола» Комитета Совета Федерации РФ по экономической политике на тему законодательного регулирования отношений между поставщиками бытового газа и потребителями и формирования правовой основы внедрения систем интеллектуального учета бытового газа.

Установка интеллектуальных приборов учета газа в настоящий момент является одной из важнейших тенденций, отметил Павел Сорокин в ходе своего выступления.

«Если в сфере передачи электричества потребителю установка приборов учета стала повсеместной тенденцией и достигла значительных результатов, благодаря чему у нас сложилось понимание и динамики потребления, и потерь, то, что касается сферы газа, здесь такая тенденция только набирает обороты», – сказал Павел Сорокин.

Он подчеркнул, что с учетом целей, которые ставит Президент страны, газификация остается одной из основных задач, при этом при ее реализации необходимы разные подходы.

«Для начала новые приборы можно предлагать к установке новым потребителям. Что же касается существующих потребителей, то здесь важен вопрос финансирования. Напомню, совместно с «Газпромом» мы оценивали программу газификации на следующие 10 лет в 1,7 – 2 трлн рублей. Поэтому, в том числе, стоит присмотреться и к дополнительным тарифным источникам», – добавил заместитель Министра.

20.03.2020

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