Прокуратура Саратовской области организовала проверку по публикациям в сети «Интернет» о возможных нарушениях трудовых прав медицинских работников

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Саратовской области организовала проверку по публикациям в сети «Интернет» о возможных нарушениях прав медицинских работников государственного автономного учреждения здравоохранения «Энгельсская городская больница № 2» при начислении федеральных стимулирующих выплат при оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция.

Прокурор области провел встречу с коллективом медицинского учреждения, ведомством запрошены документы, проводится их анализ.

В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление прав медицинских работников.

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