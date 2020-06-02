Работники «Газпром добыча Иркутск» организовали системную помощь зоопаркам регионального центра

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

2 июня 2020, 16:30

Работники компании «Газпром добыча Иркутск» при активном участии профсоюзной организации и Совета молодых ученых и специалистов (СМУС) предприятия организовали финансовую поддержку, а также сбор продуктов для кормления питомцев Зоогалереи, Зоосада и Сибирского зоопарка, расположенных в региональном центре.

29 мая активисты СМУС развезли по городским зоопаркам более 300 кг продуктов, десятки упаковок кормов для животных, а также одноразовые впитывающие пеленки.

Многие работники компании оказывают регулярную финансовую помощь зоологическим организациям областного центра для приобретения кормов через систему автоплатежей.

По словам представителей Иркутской Зоогалереи, поступивших средств и продуктов им хватит почти на полмесяца автономного существования.

Справка

ООО «Газпром добыча Иркутск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания является эксплуатирующей организацией объектов добычи и подготовки газа и газового конденсата, а также заказчиком по проектированию и строительству объектов обустройства газоконденсатных месторождений в Иркутской области, лицензии на которые принадлежат ПАО «Газпром».

Компания является оператором по разработке Ковыктинского газоконденсатного месторождения (ГКМ), расположенного в Жигаловском районе Иркутской области.

ООО «Газпром добыча Иркутск» осуществляет благотворительную деятельность в Жигаловском районе Иркутской области с 2008 года.

В марте 2018 года между ООО «Газпром добыча Иркутск» и администрацией муниципального образования Жигаловский район подписано Соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает совместную работу по реализации мероприятий в области охраны окружающей среды, подготовке инженерно-технических и рабочих кадров для Ковыктинского ГКМ, профессиональной ориентации школьников Жигаловского района, проведению спонсорских и благотворительных проектов в области физической культуры и спорта, культуры, поддержки социально незащищенных групп населения.

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