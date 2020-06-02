Работники двух газовых предприятий провели тренировку по ликвидации аварии в период паводка

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Новости проектов и регионов

2 июня 2020, 16:20

Совместные действия по локализации возможной аварии на линейной части магистральных газопроводов отработали в рамках совместной тренировки работники Вынгапуровского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз Сургут» (Ноябрьск ЯНАО) и Управления транспортировки жидких углеводородов (УТЖУ) ООО «Газпром переработка» (Ноябрьск ЯНАО).

Согласно легенде учений в районе магистральных газопроводов в зоне ответственности двух газовых предприятий обнаружено пятно жидких углеводородов. О происшествии были оповещены все оперативные службы и руководство. На место предполагаемой аварии выехали аварийные бригады Вынгапуровского ЛПУМГ и УТЖУ. Работники газотранспортного предприятия на месте произвели вешкование местоположения газопровода. Газовики УТЖУ произвели необходимые переключения оборудования, установили боновые заграждения на месте предполагаемой разгерметизации кондесатопровода. С ликвидацией условной аварии работники двух предприятий справились за три часа.

В ходе тренировки оценивалась готовность персонала к ликвидации нештатных и аварийных ситуаций в период паводка. Проверялись навыки взаимодействия структурных подразделений двух предприятий при обнаружении аварийной ситуации. Прошел контроль комплектности и работоспособности аварийной техники и вспомогательного оборудования. Также проведена проверка знаний и отработка действий персонала по ликвидации аварий.

Руководство предприятий считает, что отработка совместных действий прошла успешно, готовность работников к ликвидации возможных аварийных ситуаций в период паводка находится на высоком уровне.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Сургут» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». В его составе 26 филиалов, в том числе 14 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, в которых действуют 38 компрессорных цехов, 273 газоперекачивающих агрегата. Эксплуатирует более 6,5 тыс. км магистральных газопроводов от Заполярного до границ Омской и Курганской областей. Ежегодно предприятие транспортирует почти 200 млрд куб. м газа.

Компания сертифицирована по системам: ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 9001, СТО «Газпром» 9001, ISO 14001:2004 и ГОСТ Р ИСО 14001–2007, OHSAS 18001:2007 и ГОСТ Р 54934–2012. Коллектив насчитывает около 9 тыс. человек. Головной офис находится в Сургуте.

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