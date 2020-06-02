Рабочая встреча с главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным

Source: President of Russia – Kremlin
В.Путин: Здравствуйте, Александр Валерьевич!
Александр Валерьевич, начнём, как обычно в сегодняшних условиях, с санэпидобстановки: какая ситуация у вас с коронавирусом, какие меры предпринимаются, насколько они, по Вашему мнению, эффективны, как осуществляются и выплаты медработникам, и социальные выплаты гражданам, в каком состоянии находится экономика региона в целом. Пожалуйста.
Потом будут и другие, наверняка, вопросы, но давайте начнём с этого.
Продолжение следует.