Рабочая встреча с главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Здравствуйте, Александр Валерьевич!

Александр Валерьевич, начнём, как обычно в сегодняшних условиях, с санэпидобстановки: какая ситуация у вас с коронавирусом, какие меры предпринимаются, насколько они, по Вашему мнению, эффективны, как осуществляются и выплаты медработникам, и социальные выплаты гражданам, в каком состоянии находится экономика региона в целом. Пожалуйста.

Потом будут и другие, наверняка, вопросы, но давайте начнём с этого.

Продолжение следует.

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