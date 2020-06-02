Сенаторы обсудили меры федеральной и региональной поддержки граждан и экономики в период пандемии коронавируса

Source: Russia – Council of the Federation

На «разминке» был затронут также вопрос готовности регионов к организации горячего питания для учащихся начальной школы.

На 483 заседании Совета Федерации в ходе обмена мнениями по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам сенаторы обсудили ситуацию, связанную с мерами экономической поддержки экономики и граждан в контексте пандемии коронавируса.

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По словам члена Комитета СФ по экономической политике Владимира Кравченко, КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области 85 процентов заемщиков на сегодняшний день не смогли воспользоваться инструментами реструктуризации и «кредитных каникул» в силу незаинтересованности некоторых банков выполнять решения, принятые государством и Банком России. Без их учета кредитные организации зачастую предлагают заемщикам собственные инструменты реструктуризации, менее выгодные для людей и ухудшающие их кредитные истории, сказал парламентарий. Он предложил обсудить законодательство и правоприменительную практику в этой сфере с целью проведения масштабной реструктуризации задолженности для наиболее пострадавших граждан.

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Павел Тараканов ТаракановПавел Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тюменской области поднял волнующую малый бизнес тему отмены единого налога на вмененный доход. Как отметил заместитель Председателя СФ Николай Журавлев, ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области сейчас идет подготовка к предстоящему в июле заседанию Президиума Совета законодателей РФ, посвященному теме поддержки малого и среднего предпринимательства. В связи с этим дано поручение Комитетам СФ по бюджету и финансовым рынкам и по экономической политике разработать предложения, учитывающие позицию субъектов РФ и предпринимательского сообщества, для обсуждения этой темы на Президиуме Совета законодателей.

Заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области отметил, что Стратегия развития МСП на период до 2030 года требует серьезного переосмысления и адаптации предлагаемых мер к требованиям, обусловленным процессами цифровизации. «Успешными являются те предприятия МСП, которые наиболее вовлечены в цифровую среду, наиболее востребованы те услуги, оказание которых возможно в цифровом пространстве», — сказал сенатор.

Алексей Майоров, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия представляющий в СФ законодательный орган государственной власти Республики Калмыкия, рассказал о региональных мерах поддержки граждан. Главой Республики подписан указ о дополнительных региональных мерах социальной поддержки населения. По словам сенатора, единовременную выплату в пять тысяч рублей получат семьи, имеющие детей от 8 до 18 лет, а также граждане, признанные безработными в период с 30 марта по 1 июня 2020 года и получающие пособие по безработице в минимальном размере. «Совокупность федеральных и региональных мер позволит нам поддержать наиболее уязвимые слои населения в период пандемии», — подчеркнул сенатор.

Елена Авдеева, АвдееваЕлена Осиповнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Вологодской области представляющая в СФ исполнительный орган государственной власти Вологодской области, на примере своего региона подняла тему роста тарифов для населения на баллонный газ и предложила обсудить с профильным ведомством необходимость возвращения госрегулирования цен в этой сфере.

Член Комитета СФ по экономической политике Эдуард Исаков ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры затронул вопрос реализации Национального проекта «Демография» в контексте проблемы коронавируса. Дано поручение Комитету СФ по социальной политике проанализировать влияние пандемии на исполнение показателей нацпроекта.

Сенаторы обсудили подготовку регионов к организации бесплатного горячего питания обучающихся начальной школы. Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан проинформировала, что этот вопрос остается на особом контроле Комитета СФ. «В постоянном контакте с профильными ведомствами мы держим на контроле разработку правил распределения субсидий регионам. По предложению сенаторов с учетом мнений регионов была изменена формула – теперь на субсидии могут претендовать все субъекты, включая регионы-доноры. Перенесена на более поздний срок и оценка готовности регионов к организации питания – с 15 апреля на 15 июля. Это даст возможность получить субсидию большему числу субъектов».

Эту тему в своих выступлениях также подняли сенаторы Вячеслав Наговицин, НаговицынВячеслав Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия Дина Оюн ОюнДина Ивановнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Тыва и Ольга Хохлова.

По словам Председателя СФ Валентины Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга палата регионов активно подключились к реализации очень важного поручения Президента РФ. Глава СФ обратилась ко всем сенаторам с просьбой, проверить, почему некоторые регионы на сегодняшний день не готовы к исполнению поручения и какие меры предпринимаются, чтобы как можно большее число субъектов могли получить федеральную субсидию для организации горячего питания школьников младших классов.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области проинформировала о ходе исполнения поручения палаты о мониторинге учета предложений субъектов Федерации по совершенствованию Кодекса РФ об административных правонарушениях. По словам сенатора, в опубликованном проекте Кодекса учтено около 70 процентов предложений, поступивших от регионов.

Член Комитета СФ по обороне и безопасности Таймураз Мамсуров МамсуровТаймураз Дзамбековичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Северная Осетия – Алания поднял тему увековечивания памяти, открытия и сохранения памятников советским воинам за рубежом. Он проинформировал о работе, которая проводится в этом направлении государственными и некоммерческими организациями.

В контексте назначенного на 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Алексей Пушков ПушковАлексей Константиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пермского края рассказал о состоявшемся в конце прошлой недели заседании Рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. «Поправки выдержали проверку эпидемией коронавируса. По всем позициям подтверждается их необходимость и актуальность: социальная помощь государства, субсидии, забота о населении, укрепление системы здравоохранения. Безусловно, все это уже выполняется», — сказал сенатор.

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