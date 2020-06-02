Совещания по вопросам платежной дисциплины пройдут с представителями федеральных округов и регионов

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 2 июня. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Юрий Маневич провел совместное совещание Минэнерго и Минстроя с представителями Центрального федерального округа по ситуации, связанной с платежной дисциплиной потребителей-юридических лиц и бюджетных организаций за поставленные энергоресурсы.

Прошедшее совещание стало первым в череде обсуждений с представителями регионов и федеральных округов.

Как отметил Юрий Маневич, благодаря своевременной оплате энергоресурсов обеспечивается функционирование отраслей ТЭК по всей цепочке жизненного цикла, надежное энергоснабжение и теплоснабжение потребителей, а также текущая подготовка к прохождению осенне-зимнего периода.

“Я хотел бы еще раз отметить следующий тезис, который лежит в основе всех обозначенных Президентом Российской Федерации и Правительством поручений. Для комфорта и безопасности каждого из нас необходима гарантия бесперебойного снабжения энергоресурсами как жилых домов, так и предприятий и главное – лечебных учреждений, работа которых напрямую зависит от надежного снабжения энергоресурсами. Предприятия энергетики продолжают непрерывную работу, несмотря на то, что их специалисты подвергаются повышенному риску, выходя на рабочие смены”, – сообщил Юрий Маневич.

Заместитель Министра подчеркнул, что необходимо обеспечить безусловное исполнение поручений Президента и Правительства в части платежной дисциплины.

“По самым крупным должникам в регионе среди юридических лиц прошу принять меры адресно, рассмотреть ситуацию на заседании штаба по обеспечению надежного энергоснабжения, на иной региональной площадке Правительства. По бюджетным потребителям прошу обеспечить 100% уровень оплаты за энергоресурсы и погасить накопленные долги перед энергетиками. Рассмотреть возможность авансирования их оплаты. Прошу также усилить контроль за доведением бюджетных средств до бюджетополучателей в вашем регионе, а также за оплатой бюджетными организациями потребленных энергоресурсов в соответствии с выделенными бюджетными средствами”, – сказал Юрий Маневич в ходе совещания.

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