Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦЭНКИ#Главное#Космодромы#Байконур02.06.2020 07:00

С Юбилеем, Байконур!

Сегодня, 2 июня 2020 года, легендарный космодром Байконур, открывший дорогу в космос для всего человечества, отмечает 65-летний юбилей со дня образования. В этот день в 1955 году директивой Генерального штаба Министерства обороны СССР была утверждена организационно-штатная структура 5-го научно-исследовательского испытательного полигона (5-й НИИП) и создана войсковая часть 11284. После первого полета в космос Юрия Гагарина в 1961 году НИИП № 5 получил открытое название «Космодром Байконур».

Но пока, весной 1955 года на территории от станции Тюра-Там в Казахстане до Камчатки развернулась огромная стройка со сроком ввода всех объектов к концу 1956 года. Тысячам строителей предстояло создать уникальный комплекс, ставший впоследствии первым космодромом планеты.

В связи с тем, что сроки создания полигона были крайне сжатыми, строительство всех объектов было начато одновременно: 5 мая было заложено первое здание жилого городка испытателей, 22 июня уложен первый кубометр бетона дороги в сторону площадки № 2, а 20 июля строительные части приступили к работам по сооружению первого стартового комплекса на площадке № 1. Работы велись круглосуточно.

К началу летных испытаний ракеты Р-7 на необжитом пространстве казахской пустыни были возведены: стартовая позиция на площадке № 1, монтажно-испытательный корпус на площадке № 2, монтажно-сборочный корпус головных частей на площадке 2А, бетонная дорога на стартовую площадку № 1, железнодорожные подъездные пути, водопровод с тремя станциями подъема и система пожарных резервуаров, линии электропередачи, центральный пункт связи и службы единого времени, приемный и передающий радиоцентры, три пункта радиоуправления, девять измерительных пунктов в районе падения 1-й ступени, ретрансляционный пункт в Иркутске и шесть измерительных пунктов на Камчатке, аэродром и десятки других вспомогательных объектов.

В 1956 году на площадке № 3 развернуто строительство крупнейшего в этом регионе страны кислородно-азотного завода, крайне необходимого для проведения испытаний, который уже в сентябре 1957 года выдал первую продукцию. Одновременно с возведением специальных объектов полигона строился и жилой городок испытателей — поселок «Заря», будущий город Ленинск, а ныне — всемирно известный город Байконур.

15 мая 1957 года Государственная комиссия подписала акт о сдаче в эксплуатацию первого стартового комплекса полигона на площадке № 1, и в этот же день состоялся первый пуск ракеты Р-7, на базе которой позже была создана одна из самых надежных ракет-носителей — «Союз». Уже 4 октября запуск первого спутника ознаменовал начало триумфального пути отечественной космонавтики. Вскоре в космосе первыми побывали животные, отправлены на Луну, Марс и Венеру первые автоматические межпланетные станции, были запущены спутники связи и телевещания. 12 апреля 1961 года с первой стартовой площадки Байконура был запущен космический корабль «Восток» с первым летчиком-космонавтом планеты Юрием Гагариным. Началась новая, величайшая эпоха — эпоха освоения человеком космического пространства.

За полвека на космодроме получили путевку в жизнь космические комплексы на базе ракет типа «Спутник», «Восток», «Восход», «Космос», «Молния», «Союз», «Циклон», «Протон», Н-1, «Зенит», «Энергия», «Рокот», «Днепр», «Стрела». На экспериментальной испытательной базе космодрома отработаны боевые ракетные комплексы конструкторских бюро Сергея Королева, Василия Мишина, Валентина Глушко, Михаила Янгеля, Владимира Уткина и Владимира Челомея с ракетами Р-7, Р-7А, Р-9, Р-9А, Р-36, УР-200, УР-100, МР-УР-100 УТТХ.

За значительный вклад в укрепление обороны страны, решение народнохозяйственных и научно-исследовательских задач космодром Байконур награжден орденом Красной Звезды, Орденом Ленина и Орденом Октябрьской революции.

Байконур — первая космическая гавань нашей страны, положившая начало истории мировой космонавтики, — и по сей день не утратил свои масштаб и значимость. Сегодня Байконур — это крупнейший космодром в мире. Он реализует до 80% пусковых программ Российской Федерации. С Байконура проводятся пуски ракет-носителей с космическими аппаратами научного и социально-экономического назначения, межпланетными миссиями, а также с транспортными кораблями по программе Международной космической станции. Космодром также является масштабной площадкой для международного сотрудничества. Совместно с Республикой Казахстанна Байконуре создается новый ракетно-космический комплекс «Байтерек». Другим важнейшим проектом является модернизация всемирно известного «Гагаринского старта» на современные ракеты-носители «Союз-2».

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