А. Варфоломеев: Деятельность молодых парламентариев набирает обороты

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось заседание Комитета по обороне и безопасности Палаты молодых законодателей при Совете Федерации.

Состоялось заседание Комитета по обороне и безопасности Палаты молодых законодателей (ПМЗ) при Совете Федерации, на котором обсуждались вопросы, связанные с деятельностью оборонно-промышленного комплекса в условиях распространения коронавирусной инфекции.

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В мероприятии, прошедшем в онлайн-режиме, приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, координатор Палаты молодых законодателей Александр Варфоломеев, ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Сергей Мартынов, МартыновСергей Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл члены экспертного сообщества.

Заседание провела заместитель председателя ПМЗ, депутат Городской думы г. Новочеркасска Ростовской области Лидия Новосельцева.

Сергей Мартынов указал на актуальность вопросов, предложенных к обсуждению, подчеркнув, что ключевую роль в борьбе с коронавирусной инфекцией играют работа непосредственно с людьми и контроль. По мнению законодателя, от личной ответственности каждого гражданина напрямую зависит успех в борьбе с пандемией.

Александр Варфоломеев

Сергей Мартынов также считает важной поднятую на заседании Комитета тему научной, изобретательской и рационализаторской деятельности в рамках диверсификации производства, которая направлена на увеличение объемов продукции гражданского назначения.

В ходе мероприятия заместитель губернатора – председатель правительства г. Севастополя Александр Кулагин и генерал-майор, начальник Административно-территориального управления штаба Западного военного округа Сергей Рюмшин поделились опытом взаимодействия органов государственной власти регионов с Министерством обороны РФ в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции. При этом речь шла, в том числе, о строительстве медицинских центров Минобороны России.

В обсуждении темы обеспечения безопасности труда работников оборонно-промышленных предприятий в условиях противодействия распространению коронавируса приняли участие генеральный директор Таганрогского научно-исследовательского института связи (АО «Концерн «Радиоэлектронные технологии», госкорпорация «Ростех») Игорь Марченко и начальник Федерального государственного бюджетного учреждения «29 конструкторско-технологический центр» Министерства обороны РФ Александр Доценко.

Заседание Комитета по обороне и безопасности Палаты молодых законодателей (ПМЗ) при Совете Федерации

Александр Варфоломеев отметил высокий представительный уровень участников мероприятия и выразил уверенность в том, что подобные заседания должны завершаться конкретными решениями, которые впоследствии необходимо доводить до всех членов Палаты молодых законодателей.

«Вопросы, которые мы тут обсуждаем, касаются каждого субъекта Федерации. Регионы должны нас услышать», — подчеркнул парламентарий.

В ходе заседания был избран председатель Комитета Палаты молодых законодателей по обороне и безопасности. Им стал депутат Белгородского городского совета Алексей Красовский, которого представил председатель ПМЗ Александр Сапронов.

Заседание Комитета по обороне и безопасности Палаты молодых законодателей (ПМЗ) при Совете Федерации

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