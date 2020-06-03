А. Клишас: Авария в Норильске, которая привела к разливу нефтепродуктов, требует тщательного расследования

Source: Russia – Council of the Federation

Общественное внимание к ситуации, безусловно, оправданно, подчеркнул сенатор.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края прокомментировал аварию, которая произошла на ТЭЦ в Норильске.

«Авария, которая привела к разливу нефтепродуктов и возможному ущербу для здоровья людей и окружающей среды, безусловно требует тщательного расследования, а все выводы о виновности структур Норникеля или конкретных лиц могут быть сделаны только по его итогам. Сейчас делать какие то выводы преждевременно, но общественное внимание к ситуации, безусловно, оправданно», — заявил сенатор.

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