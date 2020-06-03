А. Клишас: Наш законопроект направлен на обеспечение прозрачности порядка взимания платы за совершение нотариальных действий

Source: Russia – Council of the Federation

Члены Совета Федерации внесли законопроект об изменениях в законодательство РФ о нотариате.

Члены Совета Федерации Николай Федоров ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики , Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области , Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края , Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай , Максим Кавджарадзе КавджарадзеМаксим Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Липецкой области , Сергей Фабричный ФабричныйСергей Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области внесли проект федерального закона «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате».

Как сообщил председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, законопроект направлен на обеспечение прозрачности порядка взимания платы за совершение нотариальных действий и установление контроля за экономической обоснованностью такой платы.

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По его словам, законопроектом предусматривается исключение из Основ законодательства РФ о нотариате услуг правового и технического характера (УПТХ). Их предоставление предлагается включить в обязанности нотариуса. Систему оплаты нотариальных действий предлагается упростить. Вводится Единый нотариальный тариф, который будет состоять из «федерального тарифа» и «регионального тарифа». Федеральный тариф является фиксированной частью, которая представляет собой суммы тарифов, уже установленные в законодательстве. Региональный тариф будет учитывать особенности социально-экономического развития регионов.

Существующий принцип формирования платы за УПТХ предлагается положить в основу и для формирования регионального тарифа, а именно: он будет устанавливаться нотариальными палатами субъектов Российской Федерации в рамках пределов, установленных Федеральной нотариальной палатой (ФНП).

Систему оплаты нотариальных действий предлагается упростить. Вводится Единый нотариальный тариф, который будет состоять из «федерального тарифа» и «регионального тарифа»

«Вместе с тем законопроектом закрепляется принцип «экономической обоснованности» предельных размеров региональных нотариальных тарифов и предоставляется полномочие Министерству юстиции РФ по утверждению формулы их расчета. Тем самым обеспечивается необходимый контроль со стороны органов государственной власти. Экономическую обоснованность предельных тарифов предлагается обеспечивать, в частности, посредством закрепления в Основах требования о необходимости учета в рамках формулы расчета величины прожиточного минимума на душу населения в конкретном субъекте Российской Федерации», — сказал Андрей Клишас.

Сенатор подчеркнул, что предлагаемая законопроектом система станет более понятной и прозрачной, позволит повысить доступность нотариальных услуг для населения, а также будет способствовать повышению уровня доверия общества к деятельности нотариуса. Кроме того, принятие данного закона позволит установить необходимый контроль за экономической обоснованностью взимаемых с населения нотариальных тарифов и сохранит возможность выполнения нотариусами, возложенной на них публичной функции, осуществляемой на основе самофинансирования.

Сенатор отметил, что 14 октября 2019 года в Совете Федерации был проведен круглый стол на тему «Актуальные вопросы организации системы нотариата, формирования стоимости нотариальных услуг, финансового обеспечения деятельности нотариусов» с участием Минюста России и ФНП.

Участниками круглого стола особое внимание было уделено порядку финансового обеспечения деятельности нотариусов. Так, отмечалось, что у граждан не сложилось четкого понимания относительно содержания УПТХ – что в них входит, какой порядок их оказания и как формируется размер платы за них. Отсутствие четкой регламентации в законодательстве указанных вопросов зачастую приводит к тому, что граждане и юридические лица полагают, что оплачивают услуги, которые фактически не были им оказаны. Кроме того, отмечалось, что существующий порядок формирования платы за УПТХ не в полной мере соответствует принципу «прозрачности» в связи с тем, что, несмотря на осуществление нотариусами публичной функции и взимание за нотариальные действия платы, не контролируется государственными органами.

Указанные проблемы неоднократно становились предметом особого внимания со стороны Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, сказал Андрей Клишас.

В целях исполнения рекомендаций вышеуказанного круглого стола и ряда поручений Председателя Совета Федерации Комитетом СФ по конституционному законодательству и государственному строительству и был разработан представленный законопроект, заключил он.

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