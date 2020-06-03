А. Майоров: Важно найти пути решения проблем в сфере госрегулирования российского рынка продукции, содержащей соевый шрот

Source: Russia – Council of the Federation

В СФ обсудили вопросы совершенствования законодательства в этой сфере.

В Совете Федерации прошло совещание на тему «Совершенствование государственного регулирования российского рынка соевого шрота и продукции, содержащей соевый шрот».

Провел заседание председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия .

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«Этот вопрос важен для развития аграрного производства, в частности для производства кормов в животноводстве, ведь доля кормов в себестоимости скота и птицы составляет около 70 процентов, а соевый шрот — значительную долю», — отметил сенатор.

«Надо понять, какова текущая ситуация на российском рынке соевого шрота и продукции, содержащей соевый шрот, прежде всего кормов, какие имеются перспективы, проблемы и пути их решения. Мы исходим из необходимости приоритетного развития отечественного производства сои и ее переработки».

Совещание на тему «Совершенствование государственного регулирования российского рынка соевого шрота и продукции, содержащей соевый шрот»

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Совещание на тему «Совершенствование государственного регулирования российского рынка соевого шрота и продукции, содержащей соевый шрот»

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Совещание на тему «Совершенствование государственного регулирования российского рынка соевого шрота и продукции, содержащей соевый шрот»

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Сергей Лисовский и Алексей Майоров

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Алексей Майоров

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Валерий Рязанский

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Алексей Кондратьев

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Алексей Майоров и Валерий Рязанский

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Алексей Майоров и Валерий Рязанский

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Совещание на тему «Совершенствование государственного регулирования российского рынка соевого шрота и продукции, содержащей соевый шрот»

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Сергей Белоусов

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Совещание на тему «Совершенствование государственного регулирования российского рынка соевого шрота и продукции, содержащей соевый шрот»

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Алексей Майоров

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Совещание на тему «Совершенствование государственного регулирования российского рынка соевого шрота и продукции, содержащей соевый шрот»

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Совещание на тему «Совершенствование государственного регулирования российского рынка соевого шрота и продукции, содержащей соевый шрот»

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Алексей Майоров отметил, что Президент РФ поручил Правительству подготовить предложения по оказанию мер государственной поддержки предприятиям, осуществляющим переработку подсолнечного и соевого шрота, таких же как для сельскохозяйственных товаропроизводителей. «К сожалению, несмотря на активное развитие направления выращивания сои, российские сельхозпредприятия не удовлетворяют имеющийся спрос», — сказал парламентарий.

Сенатор обратил внимание, что статистика показывает рост производства соевого шрота в России за последние годы, но требуется подготовить предложения по закреплению этой положительной тенденции и ее дальнейшему развитию. «Есть направления, где можно повысить эффективность работы. Так в настоящее время не полностью задействованы мощности маслоэкстракционных заводов по переработке сои. При этом есть экспертные оценки о том, что по ряду причин снизилась конкурентоспособность российской переработки сои по сравнению с зарубежной».

Статистика показывает рост производства соевого шрота в России за последние годы, но требуется подготовить предложения по закреплению этой положительной тенденции и ее дальнейшему развитию

По словам главы Комитета СФ, в целях стабилизации этого рынка следует рассмотреть следующие направления: развитие биржевой торговли, создание условий для развития селекции, направленной на выведение сортов семян сои с высокими показателями по протеину и масличности, принятие дополнительных мер государственной поддержки производителей и переработчиков сои.

Алексей Майоров считает, что надо выработать пути решения наиболее острых проблем в сфере государственного регулирования российского рынка соевого шрота и продукции, содержащей соевый шрот.

Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края отметил, что в последние годы для ввоза соевого шрота в Россию нужно было получать государственную регистрацию. Поскольку пройти процедуру было не очень просто, это сдерживало импорт.

По словам законодателя, после отмены в апреле текущего года государственной регистрации генетически модифицированных соевых бобов и шрота – основного источника белка для кормов участники рынка забили тревогу. «Велика вероятность, что облегчение импорта разбалансирует сложившийся рынок, приведет к остановке инвестиционных проектов и утрате экспортного потенциала». А главное, уверен сенатор, тут неоспоримо негативное влияние ГМО на животных и человека. «В условиях пандемии и в постпандемический период этого никак нельзя допустить, ведь снижение собственных защитных сил организма особенно чревато серьёзными последствиями для здоровья».

В подкрепление своих слов сенатор напомнил о поручениях Президента РФ, касающихся ужесточения контроля за оборотом продуктов, содержащих компоненты, полученные из генетически модифицированных организмов, а также о новой Доктрине продовольственной безопасности, ключевые положения контрой не допускают ввоз на территорию Российской Федерации подобных организмов.

По итогам обсуждения будут подготовлены необходимые рекомендации для Правительства РФ, органов власти.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский ЛисовскийСергей Федоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курганской области , первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области , член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Кондратенко КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края , представители Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Министерства экономического развития РФ, эксперты.

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