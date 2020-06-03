А. Майоров: Малые формы хозяйствования должны получать приоритетную поддержку

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в совещании по системной поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политики и природопользования Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия принял участие в совещании на тему «О системной поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции».

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«Фермеры — один из драйверов развития российской аграрной отрасли», – отметил сенатор. «Несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, аграрии продолжают работать и делают все возможное для внесения весомого вклада в производство продовольствия».

По информации Министерства сельского хозяйства России, в 2019 году треть всего урожая зерновых пришлась на фермерские хозяйства.

Алексей Майоров

Алексей Майоров подчеркнул, что ограничения, связанные с санитарно-эпидемиологической ситуацией, не могли не коснуться посевной кампании. Финансово-экономические условия деятельности АПК значительно усложнились. Наблюдается рост затрат на семена, гербициды, средства защиты растений, кормовые добавки, где присутствует импортная составляющая. Возникают проблемы у малых производителей АПК с кредитными ресурсами – многие банки ужесточили требования по залоговым и гарантийным обязательствам. Вызывает тревогу и высокая стоимость электроэнергии для фермеров и сельхозкооперативов.

Сенатор сообщил, что Комитет поддерживает позицию Минсельхоза России о приоритетности поддержки малых форм хозяйствования при распределении федеральных бюджетных средств. «Важно разобраться в проблемах аграриев и проработать вопрос выработки механизмов поддержки для малых форм хозяйствования», – отметил Алексей Майоров.

Алексей Майоров

Сегодня, считает он, как никогда, малому предпринимательству нужна помощь в поиске новых рынков сбыта. Например, сейчас набирает популярность онлайн-торговля. Полезно, если агробизнес займет здесь свою нишу. В то же время не все ярмарки и рынки еще открыты, а торговые сети внедряют новые штрафные системы и требования.

Алексей Майоров также информировал об оказании нефинансовых мер поддержки. Россельхознадзор значительно снизил количество плановых и внеплановых проверок фермеров для уменьшения административного давления со стороны контрольно-надзорных органов. Кроме того, малым формам оказывается информационно-методическая поддержка через так называемые центры компетенций, которые развиваются Минсельхозом России совместно с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства.

Россельхознадзор значительно снизил количество плановых и внеплановых проверок фермеров для уменьшения административного давления со стороны контрольно-надзорных органов

«Сложившаяся экономическая ситуация в определённой мере скажется на возможностях покупательского спроса. Это, безусловно, может отразиться на финансово-экономическом состоянии организаций АПК и повлечь за собой снижение объёмов производства», — сказал законодатель.

По его словам, для участников отрасли, в сегментах малого и среднего предпринимательства, это главный негативный фактор. Именно поэтому крайне важно поддержать аграриев. Например, дать возможность пролонгации действующих кредитов. В частности, Минсельхоз России подготовил изменения в правила льготного кредитования, предусматривающие пролонгацию краткосрочных кредитов на срок до 1 года и предоставление отсрочки платежей по начисленным процентам. Это существенно упростит доступ к заемным средствам для малого и среднего агробизнеса, что особенно важно в текущей ситуации, пояснил сенатор.

Алексей Майоров отметил, что очень важно не допустить сокращения финансирования государственных программ, таких как Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и Государственная программа РФ «Комплексное развитие сельских территорий».

Парламентарий сообщил, что Комитет планирует в осеннюю сессию провести «круглый стол» на тему «Законодательные аспекты развития малых форм хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса». По итогам этого мероприятия совместно с участниками планируется выработать предложения по совершенствованию законодательства в этой сфере для развития фермерства, сельских кооперативов.

«Поддержка малого агробизнеса, особенно сейчас в ситуации, сложившейся в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, очень важна и будет у нас на контроле», — заверил глава Комитета Совета Федерации.

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