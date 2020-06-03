Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Наталья Владимировна, добрый день.

Н.Комарова Комарова Наталья Владимировнагубернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры : Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович.

В.Путин: Здравствуйте. Давайте начнём работать. Как и договаривались, как обычно в таких случаях, я жду от Вас доклада о социально-экономической ситуации в регионе в целом.

Но начнём, конечно, с самого актуального вопроса, с самой актуальной темы – это борьба с эпидемией и предпринимаемые Вами меры, что Вы делаете и для того, чтобы преодолеть сложности, сложившиеся в области здравоохранения и в экономике, и каковы Ваши планы по открытию региона. Разумеется, хотел бы услышать, что сделано по поддержке населения и медицинских работников.

А после этого прошу рассказать поподробнее о том, как ситуация в целом складывается. Пожалуйста.

Н.Комарова: Начну, как Вы предложили, с текущей оценки эпидситуации у нас в регионе. По данным Роспотребнадзора, на 3 июня в регионе выявлено 2847 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели от COVID-19 936 югорчан. Погибли, к сожалению, 18 человек.

Коэффициент распространения инфекции – 1,2 процента. Это выше, чем необходимо для снятия ограничений первого этапа. В то же время показатель охвата тестирования населения – 240,9 на 100 тысяч населения – это соответствует или выше, чем требуется для третьего этапа. И наличие свободного коечного фонда с учётом запланированного к развитию также у нас выше, чем это требуется для первого, второго и третьего этапов.

Кроме того, мы наблюдаем, Владимир Владимирович, ещё три показателя, которые рекомендованы Роспотребнадзором. Это летальность от COVID-19, регистрируемая недельная заболеваемость внебольничными пневмониями и доля лиц, имеющих иммунитет к COVID-19.

По прогнозным данным, рассчитанным нашим центром информационно-аналитических систем, на плато заболеваемости мы в регионе выйдем к третьей декаде июня. Ситуация контролируемая. Позволю себе это сказать, ещё опираясь на мнение медиков. Я вчера с ними встречалась. Один специалист сказал следующее: мы имеем всё, что необходимо, мы знаем, как лечить и что делать, больше того, готовы и разрабатываем собственные методики для лечения этого заболевания.

В то же время на основании рекомендаций Роспотребнадзора и учитывая данные, о которых я сказала выше, у нас в регионе действуют режимы повышенной готовности, самоизоляции, масочный режим до 15 июня включительно.

В трёх поселениях автономного округа, где в общей сложности проживает больше 77 тысяч человек, введены дополнительные меры по предупреждению распространения коронавируса.

У нас в регионе 93 процента организаций от общего их количества продолжают свою работу. Деятельность ведётся с соблюдением требований, установленных рекомендациями Роспотребнадзора.

Особенность нашего региона состоит в том, что работодатель широко применяет методы вахтовой организации работы – и внешняя, и внутренняя вахта. Сейчас к этим организациям прибавились и учреждения социальной защиты и здравоохранения. Так вот, в период пандемии совместно с работодателями мы разработали, приняли специальные решения, которые направлены на обеспечение индивидуальной и коллективной безопасности. Теперь они подтверждены рекомендациями Роспотребнадзора в отношении использования, применения вахтового метода.

Хочу сказать о том, что поддерживаю мнение специалистов, в том числе и Роспотребнадзора, что накопленный опыт работы в этом отношении даст возможность перейти от рекомендаций к правилам Роспотребнадзора и, следовательно, обязательности выполнения требований в случае возникновения инфекции на промышленных площадках, где используется вахтовый метод работы.

Продолжение следует.

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