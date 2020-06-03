В г. Санкт-Петербурге прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бизнесмена, обвиняемого в совершении тяжкого преступления в 2000 году

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п. «г» ч. 2 ст. 111 УК РФ (соучастие в организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного по найму).

По версии следствия, злоумышленник уговорил потерпевшего на совместный бизнес, после чего получил от него денежные средства в размере не менее 100 тыс. долларов США. Когда между партнерами возникли разногласия в решении коммерческих вопросов, потерпевший решил прекратить совместный бизнес и вернуть деньги. Однако обвиняемый не намеревался возвращать денежные средства и обратился к своему знакомому с предложением за вознаграждение в размере 10 тыс. долларов США оказать на предпринимателя физическое воздействие, в том числе опасное для жизни и здоровья.

В июле 2000 года соучастник обвиняемого напал на потерпевшего на станции технического обслуживания на улице Челиева в г. Санкт-Петербурге и неоднократно нанес ему удары по различным частям тела металлической трубой.

Смерть потерпевшего наступила в больнице от полученных телесных повреждений.

Организатор преступления с 2008 года до момента его задержания находился в международном розыске. После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Невский районный суд г. Санкт-Петербурга.

Соучастник обвиняемого в настоящее время уже признан судом виновным.

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