В Ивановской области построят межпоселковый газопровод для газификации 15 сельских населенных пунктов

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

3 июня 2020, 17:00

Во втором квартале 2020 года в Заволжском районе Ивановской области начнется строительство межпоселкового газопровода. По результатам закупочных процедур работы будут осуществляться компаниями ООО «РОССбилдинг» и ЗАО «СМУ-53».

До конца года планируется построить межпоселковый газопровод к населенным пунктам: Болотниково, Зубцово, Платково, Бредихино, Вершинино, Коротиха, Чеганово, Мартыниха, Шерониха, д. Зайково, с. Нажерово с отводами на д. Кузяево, д. Малое Денисово, д. Счастливка, д. Астафьево. Работы выполняются в рамках реализации в Ивановской области Программы газификации регионов РФ ПАО «Газпром».

Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Иваново» Сергей Мазалов: «В прошлом году компания „РОССБилдинг“ по нашей просьбе досрочно завершила строительство межпоселкового газопровода в Заволжском районе, благодаря чему в 4 населенных пункта газ пришел на полгода раньше запланированного срока. Компания ЗАО „СМУ-53“, также одержавшая победу в конкурсе, имеет широкий опыт работы в части строительства и реконструкции инженерной инфраструктуры».

Всего по Программе газификации регионов РФ в этом году в Ивановской области будут построены 3 межпоселковых газопровода — в Заволжском, Родниковском и Лежневском районах, еще в двух районах, в Юрьевецком и Ильинском, планируется начать строительно-монтажные работы.

Справка

В программу «Газпрома» по газификации регионов России Ивановская область вошла в 2003 году, за эти годы объем инвестиций со стороны «Газпрома» составил более 3,5 млрд рублей, завершено строительство 30 объектов газификации общей протяженностью более 415 км. Природным газом газифицировано более 55 тыс. домовладений, квартир.

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