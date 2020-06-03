В Карачаево-Черкесии прокурорами принимается комплекс мер по защите и восстановлению прав граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Органами прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики под контролем Генеральной прокуратуры Российской Федерации проводятся проверки соблюдения законодательства о здравоохранении в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Надзорными мероприятиями установлены нарушения при начислении медицинским работникам выплат стимулирующего характера, размер которых был занижен в республиканском государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» и в Черкесской городской клинической больнице.

В ряде медицинских учреждений выявлена ненадлежащая обеспеченность сотрудников средствами индивидуальной защиты.

В республиканском государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Усть-Джегутинская центральная районная больница» с 13 мая 2020 года не осуществляется термометрия работников лечебного учреждения, не ведется надлежащим образом документация по учету средств индивидуальной защиты.

По размещенной в СМИ информации о нарушениях закона в республиканском государственном казенном учреждении «Государственный республиканский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» прокуратурой выявлены факты заражения COVID-19. В числе заболевших 5 воспитанников и сотрудница детского дома, входившая в группу риска по возрастным показателям.

Распространение заболевания стало возможным в результате несоблюдения в учреждении санитарно-эпидемиологических правил в период режима повышенной опасности.

В целях незамедлительного устранений нарушений закона по итогам проверок прокурорами уже внесено 7 представлений, в том числе в Правительство Карачаево-Черкесской Республики, Управление Роспотребнадзора по КЧР.

Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на особом контроле прокуроров.

В органах прокуратуры региона 01.06.2020 состоялся единый открытый прием медицинских работников с привлечением представителей регионального отделения Общероссийского народного фронта в Карачаево-Черкесской Республике, регионального отделения профсоюзов.

Медработниками поднимались вопросы, связанные с надлежащей обеспеченностью средствами индивидуальной защиты при оказании ими медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, соблюдением трудовых прав в части полноты и своевременности начисления и получения полагающихся по закону выплат, исполнением требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Прокурорами даны разъяснения относительно применения нормативных актов, регламентирующих порядок оплаты труда медицинского персонала, освещены итоги ранее состоявшихся прокурорских проверок и принятые меры по обеспечению законности.

По поступившим в процессе приема обращениям медицинских работников организованы проверки, ход и результаты которых находятся под особым контролем.

В республике организованы горячие телефонные линии, номера которых указаны на сайте прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики.

Проверочные мероприятия в республике продолжаются.

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