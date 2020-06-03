В Курской области прокуратура добилась компенсации затрат на приобретение медицинских изделий для ребенка-инвалида

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Центрального административного округа г. Курска провела проверку соблюдения законодательства о здравоохранении по обращению матери несовершеннолетнего ребенка-инвалида.

Установлено, что 14-летняя дочь заявительницы страдает сахарным диабетом, нуждается в ежедневном введении инсулина и измерении уровня глюкозы в крови.

В течение полугода ребенку не предоставлялись тест-полоски и расходные материалы к инсулиновой помпе, которые ей необходимы для ежедневного использования. Мать девочки была вынуждена приобрести жизненно необходимые медицинские изделия на сумму 46 тыс. рублей.

Согласно действующему законодательству изделия медицинского назначения для контроля уровня глюкозы в крови и введения инсулина инвалидам выдаются по рецептам бесплатно.

В связи с изложенным прокурор направил в суд исковое заявление, в котором потребовал взыскать с комитета здравоохранения Курской области денежные средства, затраченные матерью ребенка-инвалида на самостоятельное приобретение изделий медицинского назначения.

Требования прокурора удовлетворены. Денежные средства в полном объеме перечислены матери несовершеннолетней.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI