В. Назаров посетил Омскую областную детскую клиническую больницу

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор передал оборудование и расходные материалы для отделения реанимации и интенсивной терапии.

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель законодательного (представительного) органа государственной власти Омской области Виктор Назаров НазаровВиктор Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Омской области вместе с депутатом законодательного собрания Омской области Степаном Бонковским посетили областную детскую клиническую больницу и передали оборудование и расходные материалы для отделения реанимации и интенсивной терапии.

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Виктор Назаров заверил врачей, что помощь и поддержка больницы будет продолжена. Ранее учреждению было передано оборудование, которое помогает отслеживать и регистрировать жизненно важные функции тяжелобольных пациентов, а также катетеры, эндотрахеальные трубки, зонды, маски, и другие материалы, необходимые для работы отделения реанимации.

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