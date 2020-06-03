Газовики «Газпром трансгаз Томск» провели благотворительные акции

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Новости проектов и регионов

3 июня 2020, 13:15

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В День защиты детей коллектив «Газпром трансгаз Томск» провел несколько акций для воспитанников своих подшефных учреждений. Мероприятия прошли с соблюдением мер эпидемиологической безопасности.

Представители Приморского филиала побывали в Краевом психоневрологическом доме ребенка № 3 Уссурийска. На собранные газовиками средства было приобретено более 30 больших упаковок подгузников, игрушки и двухместная коляска для прогулок с самыми маленькими детьми.

Коллектив Сахалинского ЛПУМТ поздравил юных островитян. Накануне Дня защиты детей директор филиала Сергей Шешуков вручил руководителю подшефного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Маячок» подарки для развития творческих способностей у детей, раскраски, конструкторы для разных возрастов и, как просили мальчишки, футбольные мячи. 1 июня активисты совета молодежи филиала, переодевшись в ростовые костюмы героев мультфильмов, поздравляли детей с праздником во время праздничного мероприятия для детей города Южно-Сахалинска в подшефном зоопарке.

Совет молодежи Управления технологического транспорта и специальной техники (УТТиСТ) организовал в филиале ежегодную акцию по сбору средств к Дню защиты детей. Филиал долгие годы оказывает поддержку маленьким подопечным из ОГУКЗ «Дом ребенка специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики». Более ста сотрудников УТТиСТ приняли участие в этой благотворительной акции. На собранные средства газовики приобрели подгузники, влажные салфетки, детское мыло, увлажняющие крема и другие средства гигиены, также ложечки для кормления и антибактериальные средства.

«Помогая детям-сиротам и участвуя в их судьбе, мы вкладываем свою лепту в наше общее будущее. Эту деятельность мы считаем своим человеческим и общественным долгом», — подчеркнул директор УТТиСТ Дмитрий Пеньков.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Томск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания обеспечивает строительство и эксплуатацию газотранспортных систем в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. Протяженность эксплуатируемых магистральных нефте- и газопроводов составляет более 9,5 тысяч километров. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа превышает 20 млрд куб. м.

В составе компании 25 филиалов, в том числе 19 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, одно линейное производственное управление магистральных трубопроводов. Компания эксплуатирует девять компрессорных станций, одну насосно-компрессорную станцию, 31 газоперекачивающий агрегат, 128 газораспределительных станций.

В 2012 году компания назначена заказчиком по реализации инвестиционного проекта магистрального газопровода «Сила Сибири».

В ООО «Газпром трансгаз Томск» внедрена и функционирует Интегрированная система менеджмента, включающая в себя:

Систему менеджмента качества, соответствующую требованиям стандартов СТО Газпром 9001–2012, ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001–2015;

Систему экологического менеджмента, соответствующую требованиям стандартов ISO 14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001–2016;

Систему менеджмента охраны труда и промышленной безопасности на основе требований стандартов OHSAS 18001:2007 и ГОСТ Р 54934–2012/OHSAS 18001:2007.

Численность персонала предприятия превышает 8000 человек.

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