«Газпром профсоюз» направил средства на борьбу с коронавирусом

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

3 июня 2020, 18:50

Профсоюзные организации, входящие в структуру Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз», направили более 70 миллионов рублей на мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Средства предназначены для приобретения средств защиты и профилактики: масок, дезинфицирующих средств, бесконтактных термометров, бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха, лекарственных препаратов и др. Также президиумом «Газпром профсоюза» рекомендовано профсоюзным организациям приобретать за счет членских взносов тест-системы или тестировать членов профсоюза на коронавирусную инфекцию. Все мероприятия проводятся во взаимодействии с администрациями дочерних компаний ПАО «Газпром».

При содействии профсоюзов «Газпрома» созданы волонтерские отряды, которые помогают ветеранам предприятий: привозят продукты, средства гигиены, медикаменты, дистанционно следят за здоровьем пенсионеров, оказывают возможную психологическую поддержку.

«„Газпром профсоюз“ следит за тем, что происходит в каждом трудовом коллективе. Мы знаем, что непросто, что приходится работать в непривычных условиях. Мы на ежедневной связи с социальным партнером, решения принимаются совместно и обдуманно, в плановом порядке. Принимаемые сегодня меры — вынужденные, временные, чрезвычайные. Они подготовлены и реализуются исключительно для защиты здоровья работников», — комментирует председатель организации Владимир Ковальчук.

Справка

Межрегиональная профсоюзная организация «Газпром профсоюз» создана 1 февраля 2000 года. В ее состав входит более 355 тыс. чел. Среди стратегических задач «Газпром профсоюза»: консолидация членов профсоюза — работников предприятий и организаций Группы «Газпром», поддержание социальной стабильности в ПАО «Газпром» и его дочерних обществах, защита социально-трудовых интересов и прав работников.

Последние новости по теме

MIL OSI