Генпрокуратурой России контролируется проведение проверки обоснованности привлечения к административной ответственности медицинских учреждений Санкт-Петербурга и необеспеченности их СИЗ

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В связи с опубликованными средствами массовой информации сведениями о привлечении к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований медицинских учреждений Санкт-Петербурга – ГБУЗ «Городская больница № 14» и ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе» Генеральной прокуратурой Российской Федерации прокуратуре города Санкт-Петербурга поручено оценить правомерность проверочных мероприятий должностных лиц территориальных подразделений Роспотребнадзора и действий органов здравоохранения по вопросам обеспечения медицинских учреждений средствами индивидуальной защиты.

Кроме того, органами прокуратуры будет проверена обоснованность привлечения медицинских учреждений к административной ответственности.

По результатам проверок при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры по устранению нарушений.

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