Должностные лица Минприроды России привлечены к административной ответственности за нарушения порядка рассмотрения обращений граждан в области охраны окружающей среды

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Генеральной прокуратурой Российской Федерации на системной основе организован надзор за соблюдением прав граждан на обращение в органы государственной власти, в том числе по вопросам охраны окружающей среды.

В рамках поступивших трех жалоб граждан установлено, что должностными лицами Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации ненадлежащим образом рассматривались их заявления по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами, инвентаризации объектов накопленного экологического вреда на озере Байкал и соблюдения режима охранной зоны особо охраняемой природной территории – национального парка «Лосиный остров».

Так, поступившие заявления рассмотрены в Минприроды России со значительными нарушениями установленных законодательством сроков, что привело к существенному затягиванию реализации гражданами своих законных прав.

В этой связи Генеральной прокуратурой Российской Федерации в отношении заместителя директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере отходов производства и потребления, а также в отношении исполняющего обязанности директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5.59 (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Постановлениями мирового судьи данные должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов. Исполнение судебных актов и устранение допущенных нарушений законов взяты под контроль.

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